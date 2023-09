NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (08.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von LYNX Broker:Achim Mautz von LYXN Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Bereits kurz nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse des Technologieriesen habe sich Marktexperte Achim Mautz gewundert, wie es ein Wertpapier ohne Wachstum auf ein neues Allzeithoch habe schaffen können. Dieser Ansicht seien wohl auch andere Anleger gewesen und die Apple-Aktie sei in Folge in eine tiefgreifende Korrektur übergegangen, von welcher sie sich bislang nicht habe befreien können, wie Mautz nun in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX schreibe. Zwar hätten die Bullen versucht, das Anfang August aufgerissene Gap wieder zu schließen, doch der Widerstand sei einfach zu groß gewesen. Nun gebe es zudem Nachrichten, wonach sich Analysten Sorgen über mögliche Beschränkungen Chinas für iPhones machen würden. Innerhalb von zwei Handelstagen habe das Papier mehr als sechs Prozent an Wert verloren."Der Trend befindet sich derzeit in einer neutralen Verkaufsphase und die weitere Reise hängt von den zuletzt gebildeten Pivot-Punkten ab. Sollte Apple es schaffen, das Hoch bei rund 190 USD zu überwinden, wären die Bullen wieder am Start und die Korrektur wäre wohl zu Ende. Anders wiederum würde sich die Lage bei einem Buch der Unterstützung bei 171.96 USD entwickeln. Knapp darüber befindet sich auch der 150-Tage-Durchschnitt. Sollte diese Ebene gebrochen werden, wäre Feuer unterm Dach und die Korrektur würde in einen klaren Abwärtstrend übergehen. Das wäre dann wohl das Ende der Aufwärtsbewegung von 2023. Vorerst heißt es also abwarten." (Analyse vom 08.09.2023)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:165,84 EUR -0,24% (08.09.2023, 12:36)