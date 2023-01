Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (06.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Apple sei zu Jahresbeginn bei 124,17 Dollar auf den tiefsten Stand seit eineinhalb Jahren gefallen und notiere aktuell rund 30 Prozent unter ihrem Allzeithoch vom Jahresanfang 2022. Nach Einschätzung von Apple-Experte Gene Munster von Loup Funds sei das viel zu wenig - er sehe perspektivisch etwa doppelt so hohe Kurse.In einem CNBC-Interview äußere Munster Verständnis dafür, dass viele Investoren derzeit verunsichert seien und Aktien verkaufen würden, um ihre Verluste zu begrenzen. "Unternehmen, die die Erwartungen stets übertroffen haben, verfehlen diese nun", so der Experte. Auch bei Apple drohe Ungemach: Wegen zwischenzeitlicher Lieferschwierigkeiten bei den wichtigen iPhone-Pro-Modellen würden die Analysten im abgelaufenen Dezemberquartal den ersten Umsatzrückgang seit 14 Quartalen erwarten.Er selbst sei auf lange Sicht aber optimistisch für die weitere Entwicklung des Tech-Riesen. Apple sei "zweifelsohne eines der großartigsten Unternehmen der Welt", so der Experte.Auf die Frage, auf welchem Niveau die Aktie denn seiner Meinung nach fair bewertet wäre, erkläre er: "Das ist keine Anlageempfehlung, aber ich denke es sollte eine 250-Dollar-Aktie sein." Andere Mega-Caps wie Coca-Cola, Disney oder Caterpillar würden derzeit mit den 30-fachen Gewinn-Multiples gehandelt, während es bei Apple aktuell nur noch bei 21 liege.Würde man ein 30er-Multiple auf die von ihm erwarteten Gewinne im Jahr 2024 anwenden, rechtfertige das sogar einen noch viel höheren Kurs, so Munster. Er betone dabei, dass seinen Erwartungen zunächst nur das aktuelle operative Geschäft zugrunde liege, nicht aber zukünftige Produkte wie ein AR-/VR-Headset oder ein E-Auto. Diese könnten langfristig für zusätzliches Kurspotenzial sorgen.Als größter Bulle bei Bloomberg traue Ivan Feinseth von Tigress Financial der Aktie einen Anstieg auf 210 Dollar zu. Das Zwölf-Monats-Konsensziel aller Experten liege derweil bei 172 Dollar - und damit rund 38 Prozent über dem Wall Street-Schlusskurs am Donnerstag."Der Aktionär" ist weiterhin bullish für die Apple-Aktie und wertet den aktuellen Rücksetzer als Kaufchance für langfristig orientierte Anleger. Wer bereits investiert ist, bleibt dabei, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 06.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: