Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

163,96 EUR -0,19% (04.10.2023, 15:46)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

171,845 USD -0,32% (04.10.2023, 15:32)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (04.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Konzerns Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die UBS habe am Mittwoch ein Update zu ihrer Einstufung für Apple gegeben. Sie habe den iPhone-Hersteller auf "neutral" mit einem Kursziel von 190 USD belassen. Damit sei Analyst David Vogt aber deutlich pessimistischer als seine Kollegen. Denn im Schnitt würden die von Bloomberg erfassten Experten ein höheres Kursziel ausgeben. Durchschnittlich würden die 52 von Bloomberg erfassten Analysten die Apple-Aktie in zwölf Monaten bei 201,61 USD sehen. Damit würden sie nicht nur rund 17% Potenzial sehen, sondern auch davon ausgehen, dass der Tech-Titel ein neues Allzeithoch markieren werde.Auch wenn die jüngste Gesamtmarktkorrektur nicht an Apple vorbeigegangen sei, bleibe die Aktie für langfristig orientierte Anleger ein Basisinvestment, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.10.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: