Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

139,58 EUR -1,99% (10.03.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

141,38 EUR -2,96% (10.03.2023, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

148,50 USD -1,39% (10.03.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (11.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der globale Smartphone-Markt sei zuletzt geschrumpft. Angesichts hoher Inflation und wirtschaftlicher Unsicherheit würden viele Kunden auf den Kauf eines neuen Geräts verzichten und ihr altes einfach länger nutzen. Apple habe sich bislang recht erfolgreich gegen diesen Branchentrend stemmen können, doch damit könnte bald Schluss sein. Davor habe zumindest Walter Piecyk vom Analysehaus LightShed Partners in einer Studie am Freitag gewarnt. Längeren Produktzyklen seien seiner Meinung nach der wahre Grund für den relativ schwachen iPhone-Absatz im Weihnachtsquartal gewesen - nicht die Lieferengpässe als Folge der Produktionsausfälle im weltgrößten iPhone-Werk des Zulieferers Foxconn. Der Trend zur längeren Nutzung älterer Smartphones werde zudem bis ins Jahr 2024 anhalten.Eine weitere Gefahr lauere laut LightShed in China. Dort bestehe ein erhöhtes Risiko für die iPhone-Verkäufe, falls es durch die Verschlechterung der politischen Beziehungen zwischen den USA und China zu Vergeltungsmaßnehmen der chinesischen Regierung kommen sollte.Als weitere Risikofaktoren habe Piecyk u.a. das anhaltend schwierige Wirtschaftslage und einen Mangel an Anwendungen, die das Interesse am 5G-Mobilfunkstandard beflügelt könnten, identifiziert. Mit Blick auf das Service-Geschäft von Apple seien die Erwartungen an das Wachstum "zu aggressiv". In der Folge hat LightShed die Apple-Aktie von "neutral" auf "sell" abgestuft und das Kursziel auf 120 USD gesenkt. Damit signalisiere das Analysehaus rund 20% Verlustrisiko.Mit dieser Einschätzung stehe Piecyk allerdings relativ isoliert da. Nach Bloomberg-Informationen rate derzeit eine große Mehrheit von 37 Analysten zum Kauf der Apple-Aktie. Dem stünden lediglich acht Halte- und drei Verkaufsempfehlungen gegenüber. In dieser Woche habe sogar die US-Investmentbank Goldman Sachs - zuvor jahrelang negativ oder neutral für Apple eingestellt - ein Upgrade auf "buy" vorgenommen. Das 12-Monats-Konsensziel der von Bloomberg befragten Experten liege bei 169,13 USD und damit rund 13% über dem Schlusskurs an der Wall Street am Freitag.Auch für den "Aktionär" komme ein Verkauf der Apple-Aktie derzeit nicht in Frage. Die Schwäche im operativen Geschäft dürfte temporärer Natur sein und der Tech-Riese sei finanziell hervorragend aufgestellt, um auch eine längere Durststrecke unbeschadet zu überstehen. Zudem würden Zukunftsprojekte wie das Mixed-Reality-Headset, die Ambitionen im Gesundheitssegment oder ein potenzielles Elektroauto auf lange Sicht für Fantasie sorgen. Die Investmentstory von Apple sei also intakt, die Kaufempfehlung für den Dauerbrenner auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs" gelte weiterhin, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.03.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: AppleDer Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: AppleBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link