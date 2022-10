Die wichtigsten neuen Informationen würden Details zu den Verkäufen des iPhone 14 sein. Viele Anleger würden darauf achten, ob Apples neueste iPhones, die seit Ende des Quartals verkauft würden, auf dem Weg zu einem Aufwärtszyklus seien, oder ob die globalen makroökonomischen Bedingungen endlich begonnen hätten, den High-End-Elektronikmarkt zu belasten.



Im Juli habe der Finanzchef von Apple, Luca Maestri, gesagt, dass das Umsatzwachstum im September höher ausfallen würde als das jährliche Wachstum von 2% im dritten Quartal. Maestri habe die Anleger außerdem gewarnt, dass das margenstarke Dienstleistungsgeschäft zwar weiter wachsen werde, die Wachstumsrate sich jedoch unter Berufung auf den starken Dollar und wirtschaftliche Faktoren von 12% im Vorquartal verlangsamen werde.



Intel (ISIN US4581401001/ WKN 855681) - Ergebnisse nach Börsenschluss



Markterwartungen:

- Gewinn pro Aktie (EPS): 0,34 Dollar

- Einnahmen: 15,49 Milliarden Dollar



Im vergangenen Jahr habe Intel - wie auch andere Chiphersteller - mit Lieferengpässen zu kämpfen gehabt, die auf eine weltweite Chipknappheit zurückzuführen seien. Nun aber hätten der zusätzliche Druck der Inflation und die stark rückläufige Wirtschaftstätigkeit die Aussichten für die weltweite Nachfrage nach PCs und Tablets verringert.



Es überrasche daher nicht, dass Intel in seinem Kernsegment Client Computing, das Betriebssysteme und Hardware zur Unterstützung von PCs herstelle, erneut einen Umsatzrückgang von 21% gegenüber dem Vorjahr verzeichnen werde.



Für das zweitgrößte Umsatzsegment des Unternehmens, Data Center, das Plattformen für Computer-, Speicher- und Netzwerkfunktionen herstelle, werde ebenfalls ein Umsatzrückgang von 16% im Vergleich zum Vorjahr erwartet, da die Wirtschaft und die Probleme der Geschäftsleitung den Umsatz beeinträchtigen würden.



Im zweiten Quartal habe Intel vorausgesagt, dass sich die Schwäche fortsetzen werde, da der Wettbewerb im Chipgeschäft zunehme und das Unternehmen Marktanteile an Advanced Micro Devices (ISIN US0079031078/ WKN 863186) und NVIDIA (ISIN US67066G1040/ WKN 918422) verliere. Außerdem führe Apple seinen eigenen M1-Chip ein, der die High-End-CPUs bedrohen könnte.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Trotz unsicherer Konjunkturaussichten und Anzeichen für einen Rückgang der Verbraucherausgaben steigert Amazon.com (ISIN US0231351067/ WKN 906866) weiterhin seinen Umsatz, so die Experten von XTB.Amazon.com - Ergebnisse nach BörsenschlussMarkterwartungen:- Gewinn pro Aktie (EPS): 0,24 Dollar- Einnahmen: 128,05 Milliarden DollarDas für dieses Quartal prognostizierte zweistellige Umsatzwachstum werde mehr als doppelt so hoch sein wie in den beiden vorangegangenen Quartalen. Dies liege zum Teil daran, dass dieses Quartal einfacher sein werde, da die schwierigen Vergleichsdaten, die aus dem pandemischen Nachfrageboom resultieren würden, nachzulassen beginnen würden, was zu einem schnelleren Umsatzwachstum und einem sanfteren Rückgang der Gewinne führe.Ein weiterer Grund für das schnellere Wachstum sei, dass die Prime Day-Verkäufe im dritten Quartal stattgefunden hätten, während sie im letzten Jahr im zweiten Quartal stattgefunden hätten. Es werde erwartet, dass dies zu einem Umsatzanstieg von 8,1% im E-Commerce (Kerngeschäft) und zu einem Umsatzanstieg von 17% bei einer Reihe von Dienstleistungen, die das Unternehmen Drittanbietern auf seiner Plattform zur Verfügung stelle, beitragen werde.Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) - Ergebnisse nach BörsenschlussMarkterwartungen:- Gewinn pro Aktie (EPS): 1,27 Dollar- Umsatz: 88,79 Milliarden Dollar