Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Apple-Aktie habe am Freitag zum Handelsschluss in New York noch ein minimales Plus von fast 0,1% über die Ziellinie gerettet, zuvor aber bei 176,39 USD ein neues 52-Wochen-Hoch markiert. Der Höchststand von Anfang 2022 sei damit nun zum Greifen nahe. Zwei Hürden gebe es auf dem Weg dorthin allerdings noch zu überwinden.Ausgehend vom Freitagsschlusskurs würden die Aktie nur noch rund 4,4% oder gute 8 USD von ihrem Allzeithoch bei 182,94 USD trennen. Nun habe sie aber den horizontalen Widerstand im Bereich des Verlaufshochs aus dem August 2022 bei 176,15 USD vor der Brust. Im Intraday-Handel habe sie diesen bereits kurzzeitig überwunden, auf Schlusskursbasis stehe das Break noch aus. Knapp oberhalb davon, bei 179,61 USD, gelte es außerdem noch das Verlaufshoch von Ende März 2022 zu überwinden - dann wäre der Weg zum Rekordhoch und darüber hinaus frei."Der Aktionär" sei zuversichtlich, dass der Ausbruch im aktuellen, dritten Anlauf gelinge und die Apple-Aktie den kräftigen Kursanstieg seit Jahresanfang von bisher fast 35% mit einem neuen Allzeithoch krönen könne. Frische Impulse könnte dabei die wachsende Vorfreude auf die Entwicklerkonferenz WWDC in gut zwei Wochen liefern. Bei dieser Gelegenheit werde Apple wohl das mit Spannung erwartete AR-/VR-Headset präsentieren.Die Apple-Aktie gehöre auch in diesem Jahr wieder zu den Outperformern an der Wall Street. Neue Hochs seien nach Einschätzung des "Aktionärs" nur noch eine Frage der Zeit. Investierte Anleger und Neueinsteiger könnten auf den nahenden Ausbruch setzen. Die Apple-Aktie bleibe ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.05.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Aktien der Apple befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.