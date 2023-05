Aktien der Apple befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (11.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Apple-Aktie habe am Mittwoch im US-Handel letztlich rund 1% höher geschlossen und damit an die starke Kursentwicklung seit Jahresbeginn angeknüpft. Um satte 34% habe sich das Papier des Tech-Riesen seit Anfang Januar bereits verteuert. Das Allzeithoch sei dadurch nun wieder zum Greifen nahe.Anfang Januar 2022 habe die Aktie ihren jahrelangen Aufwärtstrend mit einem Höchststand von 182,94 USD gekrönt. Mehr als 3 Bio. USD sei Apple zu diesem Zeitpunkt an der Börse wert gewesen - und damit der erste Konzern, der jemals diese Schallmauer durchbrochen habe.Anschließend sei der Kurs binnen eines Jahres jedoch wieder um bis zu 32% zurückgekommen und habe fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem Rekordhoch ein neues 18-Monats-Tief bei 124,17 USD markiert. Steigende Zinsen, negative Wechselkurseffekte, die Sorge vor einer gesamtwirtschaftlichen Abkühlung hätten damals auch vor Apple nicht Halt gemacht. Hinzu gekommen seien Produktionsausfälle im größten chinesischen iPhone-Wert des Fertigungspartners Foxconn.Ausgehend vom Januar-Tief habe die Apple-Aktie inzwischen allerdings satte 40% zugelegt. Die bisherige YTD-Performance liege bei 33,6%. Damit habe Apple den US-Leitindex Dow Jones mit seinem mageren Plus von 1,2% um Längen geschlagen. Unter den Dow-Mitgliedern komme nur Salesforce.com mit +54,5% auf eine noch bessere Performance seit Jahresstart.Die Folge: Gemessen am Wall-Street-Schlusskurs vom gestrigen Mittwoch bei 173,56 USD würden die Apple-Aktie keine 10% mehr bzw. nur noch rund 5,5% von einem neuen Rekordhoch trennen. Bei einem Ausbruch würde sie alle Widerstände hinter sich lassen, der weitere Weg nach oben wäre frei.Bereits im März und August 2022 habe sich der Kurs noch einmal bis auf wenige Dollar an das bisherige Allzeithoch herangetastet, für einen Ausbruch habe den Bullen damals jedoch die letzte Konsequenz gefehlt. "Der Aktionär" sei angesichts der überzeugenden Investmentstory zuversichtlich, dass der Sprung auf ein neues Hoch über kurz oder lang gelinge - vielleicht schon im aktuellen, dritten Anlauf. Die Kaufempfehlung für die Apple-Aktie gelte daher weiterhin, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.05.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple