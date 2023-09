NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (14.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Sanford C. Bernstein & Co nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apples neue Produktankündigungen seien bemerkenswert im Einklang mit den Erwartungen und weitgehend evolutionär gewesen, heiße es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Die bemerkenswertesten Produktmerkmale seien die "Double-Tap"-Funktionalität der neuen Watches und die verbesserten Fotofunktionen des iPhone Pro gewesen. Entgegen den Erwartungen habe Apple die Preise für alle iPhones in den USA im Wesentlichen beibehalten; die internationale Preisgestaltung habe sich geringfügig geändert, was Währungsschwankungen widerspiegele, ohne offensichtliche Nettoauswirkungen. Der Zeitplan für die Verfügbarkeit des iPhone 15 entspreche der Vergangenheit und deute auf eine normale Saisonalität im Dezember-Quartal hin. Für das Gesamtjahr 2024 rechne Bernstein mit einem stagnierenden iPhone-Umsatz, der unter dem Konsens von 5% liege.Sanford C. Bernstein & Co hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie mit dem "market perform"-Rating und einem Kursziel von 195 USD eingestuft. (Analyse vom 13.09.2023)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:164,00 EUR +1,05% (14.09.2023, 15:43)