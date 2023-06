Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (29.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Kampf gegen die Inflation sei noch nicht gewonnen. Zudem sei unklar, ob es eine Rezession geben und wie schwer sie dann werde. Trotzdem sei 2023 ein richtig starkes Börsenjahr mit einer ganzen Menge Outperformer. Am Donnerstag gebe es frische Kaufsignale bei diesen laufenden Empfehlungen des "Aktionär".Die Aktie von Intuitive Surgical sei nicht zu stoppen - erst recht nicht seit den Top-Quartalszahlen vom April. Seit Jahresbeginn liege die Aktie des Herstellers von OP-Robotern mit 27 Prozent im Plus und damit 12 Prozentpunkte vor dem S&P 500 . Am Donnerstag gewinne Intuitive Surgical nachrichtenlos 1,5 Prozent und markiere mit 337,85 Dollar ein neues 52-Wochen-Hoch.Der Countdown laufe. Alle würden darauf warten, dass Apple die Marke von 3 Billionen Dollar beim Börsenwert knacke - am Donnerstag sei der Titel nur noch einen Dollar entfernt. Der Kurs von 190,07 Dollar bei Apple sei nicht nur ein 52-Wochen, sondern auch ein neues Rekordhoch.Fortinet klettere am Donnerstag ebenfalls auf den höchsten Stand seit dem IPO. Der Bedarf an Cybersecurity sei immens, was die Aktienkurse mancher Anbieter kräftig antreibe.Kurz vor einem neuen Hoch (1,7 Prozent) sei McDonald's . Die Aktie habe auf der 50-Tage-Linie aufgesetzt und sei dann nach oben gedreht. Obwohl Fast-Food schon so oft totgesagt worden sei, habe sich die Aktie für Langfrist-Anleger als Top-Basisinvestment erwiesen. Derzeit sorge unter anderem die Aussicht auf höhere Margen durch mehr Automatisierung für Kursfantasie. Visa sehe es kurzfristig sehr nach einem neuen 52-Wochen-Hoch aus. Angesichts einer erwarteten operativen Marge von 71 Prozent für 2024 würden die Anleger immer noch zugreifen, obwohl die Aktie seit dem IPO 2008 bereits 2.260 Prozent zugelegt habe.Sechster im Bunde: Infineon . Die Aktie notiere bei 36,64 Euro und könnte - nach dem Rücksetzer - kurzfristig einen Angriff auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,16 Euro starten. Am Donnerstag hätten Zahlen und eine optimistische Prognose des US-Chipkonzerns Micron Technology der Infineon-Aktie Auftrieb gegeben.Intuitive Surgical (+30% seit Ausgabe 14/23), Apple (+640%, Ausgabe 9/16), McDonald's (+72%, 18/20), Visa (+45%, 14/20), Fortinet (+6%, 17/22) und Infineon (+11%, 7/22) seien allesamt laufende Empfehlungen des "Aktionär". Es sieht sehr danach aus, dass die Titel bald höher stehen werden, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.