Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (22.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Dem jüngsten Kursrückfall an der Wall Street folge am Freitag ein Erholungsversuch. Nachdem die Aussicht auf vermutlich noch eine längere Periode mit hohen Zinsen die Anleger in den vergangenen Handelstagen vergrätzt habe, würden sich vor dem Wochenende einige Mutige vortrauen und die günstigeren Kurse für sich nutzen. Für die Apple sei die freundliche Stimmung wichtig, denn die Aktie notiere an einer kritischen Stelle.Die Apple-Aktie sei zu Monatsbeginn unter Druck geraten und einige Tage auf Richtungssuche gewesen. Weiterhin stehe die massive Unterstützung im Bereich zwischen der psychologisch wichtigen 170-USD-Marke und der technischen Unterstützung bei 173,50 USD im Fokus. Von diesem Niveau aus hätten die Bullen vor rund vier Wochen bereits eine erste Erholung gestartet.Das Gap-Close bei 191,71 USD sei knapp verfehlt und auch der GD50 bei der 185-USD-Marke nach unten durchbrochen worden. Am heutigen Freitag würden sich die Bullen wieder aus der Deckung wagen und den Kurs zur aktuellen Stunde rund 1,4% in die Höhe ziehen. Damit scheine die Unterstützung weiterhin zu halten.Nach rund 40% Kursplus seit Jahresanfang sei die aktuelle Konsolidierung kein Grund zur Sorge. Nachhaltiger Verkaufsdruck werde erst aufkommen, wenn die Apple Aktie durch die starke Unterstützungszone nach unten ausbreche, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.09.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Aktien der Apple befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.