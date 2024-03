NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (13.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Sanford C. Bernstein & Co nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Das Analysehaus stelle fest, dass Aktienrückkäufe ein wichtiger Bestandteil des Apple-Finanzmodells seien und dass die Rückkäufe durch eine starke Realisierung des freien Cashflows, eine hohe Kapitalrückflussrate und eine bescheidene Verwässerung der Aktien durch aktienbasierte Vergütung ermöglicht worden seien, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Unter der Annahme, dass die Apple-Aktie beim 25-fachen des Gewinns gehandelt werde und die derzeitige Dividende und die aktienbasierte Vergütung beibehalten würden, sollte der iPhone-Konzern in der Lage sein, seine Nettoaktienzahl weiterhin um 3 bis 3,5% pro Jahr zu reduzieren. Beim 30-fachen des Gewinns wären die Rückkäufe um 60 Basispunkte pro Jahr niedriger. Insgesamt betrachte Bernstein Rückkäufe weiterhin als Haupttreiber des Finanzmodells von Apple, erwarte jedoch, dass sie in den nächsten 5-10 Jahren um etwa 200 Basispunkte pro Jahr niedriger ausfallen würden als in der Vergangenheit und sehe das EPS-Wachstum von Apple im hohen einstelligen Bereich.Sanford C. Bernstein & Co hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "market perform"-Rating für die Apple-Aktie mit einem Kursziel von 195 USD bestätigt. (Analyse vom 13.03.2024)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:158,00 EUR -0,27% (13.03.2024, 13:32)