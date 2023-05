Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (02.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Diese Woche richte die Börsenwelt ihren Blick auf Apple. Der iPhone-Hersteller werde am Donnerstag seine Quartalszahlen veröffentlichen. Erfahrungsgemäß könnten die Ergebnisse zu direkten und relativ starken Kursschwankungen führen. Entscheidend sei dabei, wie nahe der Gewinn je Aktie an den Prognosen liege.In den vergangenen zehn Jahren habe sich der Apple-Aktienkurs eine Woche nach den Zahlen um durchschnittlich sechs Prozent nach oben oder unten verändert. Er reagiere damit recht empfindlich auf die Berichte. Zum Vergleich: Beim Hauptkonkurrenten Samsung liege dieser Wert bei 2,8 Prozent, beim nächstgrößten Tech-Riesen Microsoft bei 4,8 Prozent.Was den Bullen Hoffnung mache: Bei Apple sei die Kursreaktion in 25 von 40 Quartalen seit 2013 positiv ausgefallen. Im Schnitt der letzten zehn Jahre habe die Kursänderung eine Woche nach Zahlen plus 1,88 Prozent betragen.Der Gewinn je Aktie habe seit 2013 in mehr als 90 Prozent der Fälle die Schätzungen der Analysten übertroffen. Die größte positive Überraschung mit entsprechender Reaktion habe es in Q3/20 gegeben: Das EPS sei ein Viertel höher ausgefallen als erwartet und es sei zu einem Kursplus von gut 18 Prozent in der Woche danach gekommen. Für das jüngste Quartal würden die Analysten ein EPS von 1,43 Dollar je Aktie erwarten.Apple sei seit 2016 eine laufende "Aktionär"-Empfehlung und liege mehr als 500 Prozent im Plus. Einzelne schwächere Quartale würden daran nichts ändern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.