Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Mülller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (08.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Aktie von Apple habe in den vergangenen Wochen deutlich unter Druck gestanden. Auch am Freitag vergangener Woche sei das Papier erneut als einer der schwächsten Werte des Tages im Dow Jones aus dem Handel gegangen. Dabei habe ein Bericht der "New York Times" über eine voraussichtlich bevorstehende Kartellklage gegen Apple durch das US-Justizministerium belastet.In den Tagen zuvor habe bereits eine Abstufung durch Piper Sandler auf "neutral" auf die Stimmung sowie ein Patentstreit, der einige Top-Modelle der Apple Watch betreffe, gedrückt.Wie die "New York Times" berichtet habe, gehe es darum, wie der iPhone-Hersteller andere Produkte und Dienstleistungen genutzt haben könnte, um sich gegen Bedrohungen für das Kerngeschäft zu schützen. Das Justizministerium befinde sich in der Spätphase einer Untersuchung gegen Apple und könnte bereits in der ersten Hälfte dieses Jahres ein umfassendes Kartellverfahren gegen die Strategien des Unternehmens zum Schutz der Dominanz des iPhone einreichen, hätten drei Personen mit Kenntnissen darüber Gegenstand gesagt, berichte die Zeitung.Die Agentur konzentriere sich darauf, wie Apple seine Kontrolle über seine Hardware und Software genutzt habe, um es den Verbrauchern zu erschweren, auf die Geräte des Unternehmens zu verzichten und den Konkurrenten den Wettbewerb zu erschweren, heiße es weiter.Die Aktie von Apple sei seit März 2016 eine laufende Empfehlung des "Aktionär". Leser könnten sich mittlerweile über Gewinn von 600 Prozent freuen. Gewinnmitnahmen nach dem starken Verlauf in den Monaten zuvor seien nicht ungewöhnlich.Anleger halten vorerst weiter an ihrer Position fest, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte