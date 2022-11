Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

143,48 EUR -0,66% (14.11.2022, 16:31)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

143,62 EUR +0,77% (14.11.2022, 16:18)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

148,28 USD -0,95% (14.11.2022, 16:19)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (14.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Apple-Aktie leide nach wie vor unter der chinesischen Zero-Covid-Politik. Der iPhone-Hersteller habe zuletzt gedroht unter eine signifikante Marke zu fallen, wie "Der Aktionär" bereits am Donnerstag analysiert habe. Doch Apple habe sich gefangen, die wichtige Unterstützung verteidigt und steuere nun auf ein neues Kaufsignal zu.Die Apple-Aktie habe in den letzten zehn Tagen zweimal das Oktober-Tief bei 134,37 Dollar getestet, bevor sie am Donnerstag um 8,9 Prozent habe zulegen und sich deutlich davon habe lösen können. Mit dem folgenden Kursanstieg am Freitag habe sie den GD50 bei 147,66 Dollar überwunden und im Bereich des Widerstands von 150 Dollar geschlossen.Kurzfristig gelte es für Apple, den GD200 bei 155,68 Dollar und anschließend das Oktober-Hoch bei 157,50 Dollar zu erreichen. Gelinge das, so hätte die Aktie Platz bis zur langfristigen Abwärtslinie bei circa 170 Dollar.Als Unterstützung würden der GD50 sowie der Dreifachboden bei 134,37 Dollar dienen. Sollte Letzterer nicht halten, stelle das Jahrestief bei 129,04 Dollar die letzte Bastion der Bullen dar.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: AppleBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link