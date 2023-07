Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktie von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) setzte ihren Höhenflug fort, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Mit einem Plus von 2,3% habe der Konzern die Hitliste im Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) angeführt und damit seine Marktkapitalisierung von drei Billionen USD bestätigt.



Am unteren Ende des Index hingegen habe die Aktie von Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) gehandelt. Der Sportartikelhersteller habe weiterhin mit hohen Lagerbeständen zu kämpfen, welche er nur mit Rabatten loswerde. Die Aktie habe 2,7% nachgegeben. (03.07.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Apple



mehr >