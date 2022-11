Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

143,44 EUR -2,59% (03.11.2022, 20:43)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

143,66 EUR -4,62% (03.11.2022, 17:36)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

139,79 USD -3,61% (03.11.2022, 20:28)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (03.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Seit längerem werde über eine Augmented-Reality-Brille aus dem Hause Apple spekuliert. Nach Einschätzung eines in der Regel gut informierten Analysten könnte sich der Verkaufsstart der Devices nun um ein bis zwei Jahre nach hinten verschieben. Die Apple-Aktie setze derweil ihre Serie an Verlusttagen weiter fort.An mindestens zwei Mixed-Reality-Produkten arbeite Apple übereinstimmenden Berichten zufolge. Zum einen an einem Augmented- und Virtual-Reality-Headset und zum anderen einer Augmented-Reality-(AR-)Brille. Letztere solle dann auch im Alltag getragen werden können. Analysten würden damit rechnen, dass das Headset bis 2023 auf den Markt kommen solle.Der für gewöhnlich gut informierte Haitong International Tech Research-Analyst Jeff Pu sei bislang davon ausgegangen, dass die AR-Brille bis 2024 vorgestellt werde. Gegenüber MarketWatch habe er seine Prognose nun auf das Jahr 2025 oder 2026 verschoben. Grund seien Design-Probleme, so Pu.Welcher Stellenwert dem Thema Augmented-Reality im Apple-Management zugerechnet werde, zeige eine Aussage von CEO Tim Cook in einem Interview mit dem niederländischen Magazin Bright: "Ich denke, dass AR eine tiefgreifende Technologie ist, die alles beeinflussen wird. [...] Wir werden wirklich zurückblicken und darüber nachdenken, wie wir einst ohne AR gelebt haben."Dass Apple nicht auf den Vorteil eines First Movers angewiesen sei, habe der Konzern zuletzt bei den AirPods gezeigt. Auch sie seien nicht die ersten kabellosen Bluetooth-Kopfhören gewesen und seien doch ein Kassenschlager geworden."Der Aktionär" bleibt daher weiter von Apples langfristigen Perspektiven überzeugt. Wer investiert ist, bleibt trotz der aktuellen Kursschwäche dabei, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 03.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: