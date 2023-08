Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple wolle bei der Produktion bestimmter Geräte künftig womöglich auch auf 3D-Druck setzen. Wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen gemeldet habe, würden bereits erste Tests zur Fertigung der Stahlgehäuse für die neue Apple Watch mithilfe von 3D-Druck laufen. Und das könnte womöglich erst der Anfang sein.Laut dem Bericht experimentiere der Konzern bei der Fertigung der Edelstahlgehäuse für die neue Apple Watch 9 mit 3D-Druck-Verfahren. Mit dieser Technologie wäre es nicht mehr nötig, große Metallplatten in die Form des Produkts zu schneiden und auszufräsen. Das würde die Bauzeit der Geräte verkürzen und gleichzeitig die Umwelt schonen, da weniger Material verbraucht würde, würden die Quellen berichten.Der neue Ansatz habe das Potenzial, die Lieferketten von Apple zu verbessern und einen größeren Wandel in der Hardware-Fertigung einzuläuten. Denn wenn die Arbeit mit den Apple Watches nach Plan verlaufe, werde der Tech-Gigant versuchen, den Prozess in den nächsten Jahren auf weitere Produkte auszuweiten, berichte Bloomberg weiter.Apple und die Zulieferer hätten demnach bereits mindestens seit drei Jahren an der Technologie gearbeitet. In den letzten Monaten sei man dann dazu übergegangen, sie an den Edelstahlgehäusen der neuen Apple-Watch-Generation zu testen, die im September vorgestellt werden dürfte. Ob die Kunden zum Verkaufsstart bereits erste Geräte aus dem 3D-Drucker erhalten würden, sei allerdings ungewiss. Apple habe die Insiderberichte gegenüber Bloomberg nicht kommentieren wollen.Die Aktien von 3D-Druck-Unternehmen wie 3D Systems, Desktop Metal oder StrataSys seien nach Veröffentlichung des Berichts am Mittwochabend teils kräftig angesprungen. Bis zum Handelsschluss an der Wall Street hätten sie einen Teil der Gewinne aber bereits wieder abgeben müssen. Auch am Donnerstag im vorbörslichen Handel würden sich die Impulse für die zuletzt eher schwache 3D-Druck-Branche in Grenzen halten. Hinzu komme: Im Zuliefererverzeichnis von Apple für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 sei keine der drei genannten Firmen aufgeführt.Investierte Anleger bleiben dabei, Neueinsteiger nutzen den kleinen Rücksetzer vom Hoch, um einen Fuß in die Tür zu stellen, so Nikolas Kessler. Die Papiere von 3D Systems, Desktop Metal und StrataSys stünden indes nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär". (Analyse vom 31.08.2023)