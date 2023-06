Wien (www.aktiencheck.de) - Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) (-0,8%) präsentierte gestern im Rahmen der jährlich abgehaltenen Worldwide Developers Conference erstmals ein hauseigenes Augmented-Reality Headset namens Apple Vision Pro und taucht damit seit der Veröffentlichung der Apple Watch vor neun Jahren wieder in eine neue Produktkategorie ein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die am letzten Freitag aufgeflammten Gerüchte rund um einen Markteinstieg Amazons (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) in die Mobilfunkbranche habe die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) (+1,6%) stark belastet. Nachdem inzwischen mehrere US-Mobilfunkanbieter diese Spekulationen dementiert hätten, habe sich die Aktie ein Stück weit erholen können.Die nächsten Quartalszahlen von Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) (-3,8%) könnten laut den Analysten von JP Morgan für negative Überraschungen sorgen. Deshalb hätten diese das Unternehmen in ihre "Negative Catalyst Watch List" aufgenommen. (06.06.2023/ac/a/m)