Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (13.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die aktuelle Handelswoche verlaufe bisher relativ ruhig aber freundlich. Anleger würden gespannt auf die neueste US-Notenbankentscheidung zur Zinspolitik am heutigen Mittwochabend warten. Besonders stark hätten sich zuletzt die Tech-Titel wie Apple entwickelt. Bei der Aktie bahne sich nun ein neuer Rekord an.Der Dow Jones Industrial sei am Dienstag knapp unter die Marke von 36.600 Punkten gestiegen und habe ein weiteres Hoch seit Anfang 2022 markiert. Das Rekordhoch bei etwas über 36.950 Punkten sei nun greifbar nah. Der NASDAQ 100 habe ebenfalls auf einem neuen Hoch seit fast zwei Jahren geschlossen und befinde sich nur noch zweieinhalb Prozent unter seinem Ende November 2021 erreichten Höchststand.Die Inflationsdaten für November indes seien wie erwartet ausgefallen und dürften kaum Impulse gegeben haben. Der Markt scheine nach wie vor fest davon überzeugt zu sein, dass die US-Notenbank FED die Zinsen bereits im kommenden Frühjahr senken werde, habe ein Aktienstratege die Stimmung kommentiert.Der Preisauftrieb in den USA habe sich wie erwartet leicht abgeschwächt. Die Kerninflationsrate jedoch sei laut Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank in Liechtenstein "mit ihren vier Prozent noch auf einem relativ hohen Niveau" geblieben. Aus diesem Grund dürfte FED-Präsident Jerome Powell ihm zufolge die Hoffnungen auf eine Zinssenkung bereits im ersten Quartal 2024 zerschlagen. Erst zur Jahresmitte 2024 dürfte die Rate annähernd dem Fed-Inflationsziel von zwei Prozent entsprechen und damit Raum für Zinssenkungen schaffen, prognostiziere Gitzel. Umso aufmerksamer dürften die geldpolitischen Signale der FED an diesem Mittwoch verfolgt werden. Eine Änderung der Leitzinsen noch vor Weihnachten werde dagegen nicht erwartet.Der Kurs sei in weniger als zwei Monaten vom Mehrmonatstief bei 165,67 Dollar um über 17 Prozent in die Höhe geklettert. Mitte November habe der Aufwärtstrend etwas an Dynamik verloren, doch nun seien die Bullen wieder in der Überzahl und würden den Kurs in Richtung der bisherigen Rekordnotierung bei 198,23 Dollar treiben.Die Apple-Aktie läuft und läuft und läuft. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis ein neues Allzeithoch erreicht und damit ein historisches Kaufsignal ausgelöst werde. Rücksetzer bleiben klare Kaufchancen, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 13.12.2023)