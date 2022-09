Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

157,04 EUR +0,43% (05.09.2022, 09:20)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

157,18 EUR -1,41% (02.09.2022, 09:07)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

155,81 USD -1,36% (02.09.2022, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (05.09.2022/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Bei Apple stehe in dieser Woche das vielleicht wichtigste Event des Jahres auf der Agenda: Am Mittwoch (7. September) habe der Tech-Riese zu einer Produktpräsentation geladen, beim wohl die neuste iPhone-Generation offiziell vorgestellt werde. Dass Apple dabei etwas früher als üblich dran sei, dürfte sich auch auf die Zahlen auswirken.Im Vorfeld der Präsentation werde wie immer eifrig spekuliert, was der US-Konzern denn genau zeigen werde. Traditionell wird werde September die neue iPhone-Generation präsentiert und Analysten hätten diesbezüglich schon recht genaue Vorstellungen. Demnach werde es das iPhone 14 zwar wieder in vier Varianten geben, das iPhone 13 Mini solle jedoch keinen Nachfolger bekommen. Stattdessen werde neben iPhone 14, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max wohl ein größeres Standard-Modell namens iPhone 14 Max das Quartett komplettieren. Damit hätten Kunden künftig noch zwei Display-Größen zur Auswahl: 6,1 Zoll bei iPhone und iPhone Pro und 6,7 Zoll bei den beiden Max-Modellen.Dass die neuen iPhones rund eine Woche früher als üblich präsentiert - und wahrscheinlich auch in den Handel kämen - werden, dürfte sich positiv in den Zahlen für das laufende vierte Geschäftsquartal (bis Ende September) bemerkbar machen. Der Bloomberg-Analyst spreche auch deshalb vom "größten Event des Jahres" für Apple. Das sei auch für die Investoren spannend, zumal Apple alleine mit den iPhone-Verkäufen rund die Hälfte des Konzernumsatzes erwirtschafte - die zum Großteil auf die iPhone-Nutzerbasis aufbauenden Service-Erlöse noch gar nicht eingerechnet.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link