Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (21.09.2023/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Apple: Der Aktie könnte eine Flaute bevorstehen - AktienanalyseDer iPhone-Konzern Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) hat vor wenigen Tagen die neuesten Modelle seines Flaggschiffs iPhone vorgestellt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dabei habe es grundsätzlich wenig Neues gegeben. Allerdings würden sich die teureren Pro-Modelle der neuen Generation in diesem Jahr noch stärker von der Standard-Version abheben. Das iPhone 15 Pro bekomme unter anderem ein Gehäuse aus Titan sowie einen neuen Chip mit stark verbesserter Grafik-Leistung. Damit wolle Apple die Kunden dazu bewegen, die teureren Pro-Modelle zu kaufen, um in einem schrumpfenden Smartphone-Markt die Umsätze hochzuhalten. Es bleibe abzuwarten, ob die neuen Modelle auf gute Nachfrage treffen würden.Unterdessen hätten Medien berichtet, dass die chinesische Regierung erwäge, hochrangigen Beamten in bestimmten Ministerien oder gewissen Mitarbeitern in staatlichen Unternehmen die Nutzung von iPhones zu untersagen. Dadurch seien die Papiere schon in den Tagen vor der iPhone-Präsentation empfindlich unter Druck geraten. Anleger würden immer mehr das Wachstumsmodell des Unternehmens anzweifeln.Da die Apple-Aktie nun auch charttechnisch wackelt, sollten weiterhin zu Teilschutzprodukten greifen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 37/2023)Börsenplätze Apple-Aktie: