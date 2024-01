Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

176,12 EUR +0,18% (22.01.2024, 09:53)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

191,56 USD +1,55% (19.01.2024, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (22.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der Korrekturbewegung seit Mitte Dezember gebe die Aktie von Apple mittlerweile wieder ordentlich Gas. Am Freitag habe das Papier 1,6 Prozent auf 191,56 Dollar gewonnen. Damit sei die Rückeroberung der wichtigen 38-Tage-Linie gelungen. Unterstützung habe das Papier dabei auch von einem positiven Analystenkommentar erhalten.Das Analysehaus Evercore ISI habe Apple auf eine Liste der taktischen Empfehlungen gesetzt. Analyst Amit Daryanani habe den Status "Tactical Outperform" vergeben. Die Aktie werde derweil weiterhin mit "outperform" und einem Kursziel von 220 Dollar bewertet. Daryanani sehe derzeit eine Situation, in der Investoren noch tiefer stapeln würden als der Analystenkonsens. Daraus ergebe sich für ihn Aufwärtspotenzial für die Aktie, insbesondere dann, wenn das Geschäft mit dem iPhone in China solide abschneiden würde.Vor dem chinesischen Neujahrsfest, das am 10. Februar beginne, gebe Apple Rabatte auf das Model 13 Pro und wolle damit seinen Marktanteil in China ausbauen. Im vergangenen Jahr sei es Apple gelungen, wie zuletzt das Marktforschungsunternehmen IDC veröffentlicht habe, den Konkurrenten Samsung als weltgrößten Smartphone-Anbieter abzulösen.Die Aktie von Apple sei seit März 2016 eine laufende Empfehlung des "Aktionär". Leser könnten sich mittlerweile über einen Gewinn von 637 Prozent freuen. Im Zuge der jüngsten Konsolidierung sei die Aktie bis an die Unterstützung in Form der 200-Tage-Linie herangelaufen. Diese habe erfolgreich verteidigt werden können. Zuletzt sei nun auch die Rückeroberung der 38-Tage-Linie gelungen, was ein klares positives Signal darstelle.Anleger halten weiter an ihrer Position fest, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 22.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link