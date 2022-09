Wien (www.aktiencheck.de) - Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) (-4,9 %) verzeichnete gestern weitere Abgaben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Am Tag zuvor habe die Finanznachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass der Hardware-Riese die beabsichtige Produktionsausweitung für die iPhone 14-Produktionslinie hintanstelle.



Bevor Nike (-3,4%) die Gelegenheit gehabt habe, sein jüngstes Zahlenwerk nachbörslich zu präsentieren, sei die Aktie über den Tag hinweg in negatives Terrain gerutscht. Schlussendlich sei man zwar den Erwartungen in puncto Umsatz und Gewinn gerecht geworden, allerdings habe der Sportartikelriese mit hohen Lagerbeständen zu kämpfen und als Gegenmaßnahme Preisreduktionen angekündigt. Zwischenzeitlich sei die Aktie im nachbörslichen Handel um mehr als 10% eingeknickt. (30.09.2022/ac/a/m)

