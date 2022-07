Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (21.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Technologieriesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit Mitte Juni gebe die Apple-Aktie nun wieder so richtig Gas. Seit dem Korrekturtief habe der Titel bereits über 18 Prozent an Wert wieder gutmachen können. Das Chartbild habe sich damit wieder deutlich aufgehellt. Die Chance, dass die Rallye weiter gehe, stehe gut. So weit könne es jetzt gehen.Am 5. Juli sei es vollbracht gewesen. Nach einem Anlaufversuch habe es die Aktie des iPhone-Riesen doch geschafft, die Abwärtstrendlinie bei 140 Dollar nach oben zu durchbrechen. Das starke technische Kaufsignal habe eine dynamische Aufwärtsbewegung mit sich gebracht. Der Sprung über die Hürden am GD50 bei 145 Dollar und die Horizontale an der 150-Dollar-Marke habe daraufhin für weiteren Schwung gesorgt.Aus technischer Sicht werde es nun sogar richtig spannend. Die Aktie sei jüngst über den stark gehandelten Bereich, der sich zwischen 140 und 152 Dollar aufspanne, geklettert. Zusammen mit einem Kaufsignal seitens des MACD-Indikators stehe damit die Chance gut, dass der Titel kurzfristig weiter in Richtung des nächsten Volume-Peaks nahe des GD200 bei 160 Dollar steige.Bei der Apple-Aktie laufe es wieder rund. Aus charttechnischer Sicht habe die Rallye noch Luft nach oben. Des Weiteren dürften die Quartalszahlen nächste Woche für Impulse sorgen. DER AKTIONÄR bleibt zuversichtlich, dass diese gut ausfallen. Anleger bleiben deshalb investiert, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 21.07.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: AppleBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link