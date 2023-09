Apple befindet sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (18.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unverändert zu kaufen.Die Apple-Aktie steige heute um 2,3 Prozent und gehöre damit zu den besten Werten im breit gefassten S&P 500 . Denn mehrere Analysten hätten in ihren Modellen nun die Vorbestellungen für das neueste iPhone des Unternehmens berücksichtigt. Charttechnisch helle sich das Bild nun ebenfalls auf.Die Analysten von JP Morgan hätten ein "overweight"-Rating für die Aktie und ein Kursziel von 230,00 Dollar ausgegeben. Die Nachfrageindikatoren für das iPhone 15 "sind sehr ähnlich zu denen der iPhone 14-Serie" im letzten Jahr, "wobei die Mischung weiterhin günstiger für Pro-Modelle ist, insbesondere für das Pro Max, wobei die Lieferzeiten für die beiden im Vergleich zum anderen bereits länger sind", schreibe Analyst Samik Chatterjee."Frühe Vorbestellungsdaten aus China deuten weiterhin auf einen schwierigen IP15-Zyklus mit einer negativen Mixverschiebung aufgrund schwächerer Verbraucherausgaben und makroökonomischem Druck hin", so Analyst Tim Long von Barclays. Er habe der Aktie ein "equal-weight" verpasst mit einem Ziel von 167,00 Dollar.Analyst Toni Sacconaghi von Bernstein sei optimistischer und habe ein Kursziel von 195,00 Dollar für die Aktie und ein Rating mit "market-perform". "In der Vergangenheit trat die Apple-Aktie nach der Einführung des iPhones auf der Stelle, und angesichts einer höheren Bewertung im Vergleich zu Verbraucher- und Tech-Konkurrenten und relativ optimistischen Umsatzerwartungen für das Geschäftsjahr 24 sehen wir ein Risiko-Ertrags-Verhältnis was die Aktie als neutral bis leicht negativ bewertet".Der Konsens der Analysten habe im Schnitt ein Kursziel von 202,33 Dollar ausgegeben, was aktuell noch ein Potenzial von 13 Prozent biete. Auch "Der Aktionär" bleibe für die Aktie positiv gestimmt. Mit dem heutigen Kursplus bewege sich die Notierung wieder in Richtung der 100-Tage-Linie bei 181,60 Dollar. Sollte die Notenbank eine Zinspause einlegen, stünden die Chancen gut, dass die Bullen einen erneuten Rebound starten würden.Die Kaufempfehlung wird bestätigt, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 18.09.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.