Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (05.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Auch den letzten Handelstag der Woche dürfte die Apple-Aktie mit Kursverlusten starten - vorbörslich stehe ein Minus von 0,6 Prozent auf der Kurstafel. Doch nicht nur, weil der gesamte Tech-Sektor schwächle, sondern auch weil Zulieferer Foxconn mit seiner jüngsten Umsatzentwicklung nicht gerade glänze.Zum einen seien Foxconns Umsätze im Dezember deutlich eingebrochen - rund 27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal und rund 29 Prozent gegenüber dem Vormonat. Insbesondere das für Apple-Anleger interessante Segment "Smart Consumer Electronics Products" sei geschrumpft, da laut Foxconn die Kunden die Nachfrage eher konservativ eingeschätzt hätten.Jedoch hätten die Kunden auch schon im November in Vorbereitung auf das Weihnachtsgeschäft ihre Nachfrage erhöht. Über das komplette vierte Quartal hinweg habe sich das Smart-Electronics-Segment sogar positiv gegenüber dem Vorjahresquartal entwickelt.Zum anderen deute aber die Prognose für das erste Quartal darauf hin, dass sich die Schwäche aus dem Dezember fortsetzen dürfte. Denn das Foxconn-Management prognostiziere ein saisonal schwaches Q1/24 mit schrumpfenden Umsätzen.Das Downgrade von Barclays wegen eines schwächeren Hardware-Geschäftes hänge der Apple-Aktie nach. Die jüngsten Foxconn-Zahlen seien aber nicht wirklich als eine Bestätigung dieser Negativ-Prognose zu sehen. Es fehle schlichtweg die Vergleichbarkeit mit dem Q1/23, um konkrete Schlüsse zu ziehen.Apple-Anleger halten daher vorerst an ihrer Position fest, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Gewinnmitnahmen nach dem starken Lauf seit Anfang November sollten dabei nicht als grundsätzlicher Shift weg von Big Tech überbewertet werden. Die Investment-Story bei Apple sei intakt, große charttechnische Kaufsignale seien noch nicht generiert worden. (Analyse vom 05.01.2024)