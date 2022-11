Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

136,88 EUR +1,50% (10.11.2022, 12:46)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

136,68 EUR +0,47% (10.11.2022, 12:32)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

134,87 USD -3,32% (09.11.2022, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (10.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der US-Gigant leide aktuell unter schwachem Newsflow. Gerade zum wichtigen Weihnachtsgeschäft habe der iPhone-Riese mit erheblichen Lieferengpässen beim Spitzenmodell zu kämpfen. Hauptgrund hierfür seien erneute Produktionsausfälle in China wegen Corona-Beschränkungen. Bei der Apple-Aktie drohe nun Gefahr.Die jüngste Erholungsrally bei der Apple-Aktie im Oktober sei schnell abgeblasen worden. Nach einem rund 15-prozentigen Rebound sei an der 200-Tage-Linie bei 156,74 Dollar Schluss gewesen. Das Papier sei an dieser wichtigen Hürde abgeprallt. Unter den belastenden News über Lieferprobleme beim iPhone 14 Pro habe der Titel all seine vorherigen Kursgewinne verzockt.Damit stehe der Kurs unmittelbar an der Unterstützung am Oktober-Tief bei 134,37 Dollar. Sollte dieser Support nun während der nächsten Handelstage unterschritten werden, seien weitere fallende Kurse auf kurze Sicht recht wahrscheinlich. In den Fokus rücke dann die nächste Unterstützung am bisherigen 2022er-Tief bei 129,04 Dollar. Darunter biete der Unterstützungsbereich um 125 Dollar Halt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: