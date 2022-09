Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (27.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Tech-Aktien würden ein sehr schwaches Jahr erleben, doch Apple halte sich wacker. Während der NASDAQ 100 seit Jahresanfang 28 Prozent eingebrochen sei, habe die Apple-Aktie lediglich um 15 Prozent korrigiert.Auf den Titel sei weiterhin Verlass, meine Gene Munster, Analyst bei Loup Ventures. Das habe auch einen guten Grund. "Apple steht mit seinen Produkten grundsätzlich gut da", so Munster im Interview mit CNBC. "Wir haben die Nachfrage nach dem iPhone in den vergangenen Tagen in acht Ländern anhand der Vorlaufzeiten überprüft. Sie sind weiterhin hoch." Daher wundere es ihn nicht, dass Apple in den ganzen Turbulenzen lediglich 15 Prozent im Minus notiere. "Die Aktie ist ein sicherer Hafen."Apple laufe 2022 nicht nur besser als der NASDAQ 100, sondern schlage auch mit Abstand die anderen Big Techs. Amazon.com ( ISIN US0231351067 WKN 906866 ) liege seit Jahresanfang 31 Prozent im Minus, Microsoft 30 und Alphabet 32 Prozent.Seit Beginn der zweiten Jahreshälfte liege Apple mit 11 Prozent im Plus, während der NASDAQ 100 zwei Prozent verloren habe.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link