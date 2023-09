Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (26.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zinssorgen gepaart mit Signalen einer nachlassenden Konjunktur hätten am Dienstag die jüngste Stabilisierung an den New Yorker Börsen wieder beendet. Die nahende mögliche Haushaltssperre in den USA strapaziere die Nerven der Anleger zusätzlich. Bei Apple dürften viele Investoren ebenfalls nervös werden, gerade bei Blick auf den Chart.Kurz vor Handelsschluss an der Wall Street notiere die Aktie des iPhone-Herstellers unter ihrem August-Tief und damit auf dem niedrigsten Stand seit Mai. Mit einem Minus von mehr als 2 Prozent sei Apple sogar der schlechteste Wert im Dow Jones.Bei einem Bruch der Unterstützung bei 170 Dollar dürfte sich der Abwärtstrend fortsetzen. Nächste Anlaufstelle wäre die 200-Tage-Linie, die bei 165,80 Dollar verlaufe. Angesichts der steigenden Marktzinsen sei dieses Szenario derzeit wahrscheinlicher als ein Anstieg zurück über das August-Hoch von 2022 bei 176,15 Dollar.Die Zinssorgen und Konjunkturrisiken seien derzeit fest in den Köpfen der Anleger verankert. Kurzfristig könnte das selbst die Big Techs belasten. Stärkere Rücksetzer wären aber astreine Nachkaufchancen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 26.09.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Aktien der Apple befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.