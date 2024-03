Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (01.03.2024/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von XTB:Die Experten von XTB nehmen die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Das Umfeld für Technologiewerte sei angesichts des anhaltenden KI-Hypes weiterhin klar bullisch. In den vergangenen Monaten seien es vor allem die großen Tech-Giganten gewesen, auch als Magnificent Seven bekannt, die von dem Boom profitiert und die Aktienmärkte auf immer höher Kursniveaus getrieben hätten. Doch zwei der Mag-7-Aktien seien zuletzt alles andere als glorreich gewesen.Neben der Aktie des Autobauers Tesla , die schon länger unter Kursschwäche leide, sei nun auch der Aktienkurs des wertvollsten Unternehmens der Welt, Apple, ins Straucheln geraten. Seitdem Allzeithoch am 14. Dezember sei die Aktie des iPhone-Herstellers um rund 10% gefallen. Aus charttechnischer Perspektive habe der Kurs eine wegweisende Zone erreicht. Gelinge den Bullen hier ein Rebound oder drohe gar der nächste Kursrutsch?Ein möglicher Grund, warum die Anleger derzeit nicht auf Apple setzen würden, könnte die Zurückhaltung des Unternehmens in Sachen generative KI sein. Apple bleibe zwar eine Gewinn-Maschine, aber das Kerngeschäft rund um Smartphones und Computern schwächele. Ein deutlicher Umsatzrückgang in den vergangenen Quartalen habe nur durch die Mehrausgaben seiner Kunden im Bereich digitaler Dienste abgefedert werden können.Zudem scheine der iPhone-Hersteller mit Blick auf den aktuellen KI-Boom den Anschluss zu verlieren. Während die anderen Big Tech-Werte wie Microsoft ( ISIN US5949181045 WKN 870747 ) und Google ( ISIN US02079K3059 WKN A14Y6F ) mit ihren Chatbots für Furore sorgen oder NVIDIA mit ihren KI-Chips die Aktienwelt begeistere, sei es ruhig im KI-Bereich von Apple.Nachdem die Apple-Aktie Mitte Dezember ein neues Allzeithoch bei rund 200 US-Dollar markiert habe, habe eine größere Konsolidierung eingesetzt, die nach wie vor anhalte. Der Kurs sei genau vor einer Woche unter die für den Trend wichtige 200-Tage-Linie (SMA) gefallen und habe diese seitdem nicht mehr zurückgewinnen können. Im heutigen Handel teste der Kurs erneut die horizontale Unterstützungszone von 180,70 bis 179,70 USD, an der mehrfach ein weiterer Absturz abgewendet worden sei.Long: Damit die jüngste Seitwärts-Range halte, sollte die untere Begrenzung sowie die EMA200 bei aktuell 180,70 per Tagesschluss gehalten werden. Um das Chartbild anschließend wieder aufzuhellen, müsste der Kurs das letzte Hoch bei 183,90 überwinden, an dem sich auch die SMA200 befinde. Darüber würde sich der Fokus auf den SMA50 bei 187,70USD richten. Gelinge dort der Break noch oben, wäre ein Anstieg bis an das Zwischenhoch bei 190,97 und höher möglich.Short: Rutsche der Kurs per Tagesschluss dagegen unter die markante Haltezone um 180,00 sowie das 61,8% Fibo-Retracement bei 178,59 USD, müsste mit Abgaben bis an den Bereich um 174,00/172,90 am 78,6% Retracement gerechnet werden. Darunter wäre die nächste Unterstützung erst an den Tiefpunkten aus September und Oktober 2023 bei 167,71 und 165,67 USD zu finden. (Analyse vom 01.03.2024)