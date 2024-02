NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

187,8102 USD +1,05% (05.02.2024, 17:52)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (05.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) weiterhin mit "overweight" ein.Laut Morgan Stanley habe Apple im Dezember-Quartal besser abgeschnitten, aber das März-Quartal um 6% unter der Markterwartung und am unteren Ende der Buy-Side-Zahlen geführt habe. Die Schätzungen für das Geschäftsjahr 2024 sollten jetzt ordnungsgemäß zurückgesetzt werden und die Anleger könnten Apples generative künstliche Intelligenz, die im Juni vorgestellt werde, als einen Aufwärtskatalysator betrachten, so der Analyst in einer Research Note.Morgan Stanley empfiehlt, den Ausverkauf der Apple-Aktie nach dem Gewinn zu nutzen, und behält die Einstufung auf "overweight" mit einem Kursziel von 220 USD bei. Morgan Stanley sei der Ansicht, dass die Positionierung von Apple bereits negativ ausgerichtet sei und ein klarer Katalysator am Horizont zu erkennen sei. Morgan Stanley sehe für die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 24%. (Analyse vom 02.02.2024)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:175,30 EUR +1,78% (05.02.2024, 18:06)