Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

174,42 EUR +1,09% (24.07.2023, 16:42)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

174,78 EUR +0,41% (24.07.2023, 16:27)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

193,7474 USD +0,94% (24.07.2023, 16:28)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (24.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die vergangenen zwei Handelstage habe Apple Verluste einstecken müssen. Doch kurz vor US-Handelsstart am Montag stehe die Apple-Aktie vorbörslich leicht im Plus. Stützend auf den Aktienkurs wirke dabei ein Insider, der von stabilen Produktionsniveaus berichte.Gegenüber "Bloomberg" berichte der Insider, dass Apple bei den Zulieferern rund 85 Millionen iPhone 15 bestellt habe. Damit wolle der US-Konzern inmitten eines Rückgangs des Smartphone-Gesamtmarktes seine Auslieferungen auf einem stabilen Niveau halten.Wer sich nun sorge, dass Apple im iPhone-Geschäft dann kein Wachstum erzielen werde, könne sich aber beruhigen. Laut dem "Bloomberg"-Bericht ziehe Apple Preiserhöhung für die Pro-Modelle in Betracht, welche für steigende Umsätze sorgen sollten.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät bei der Apple-Aktie dabei zu bleiben! (Analyse vom 24.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: