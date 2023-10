Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Aktien von Apple befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

158,20 EUR +0,09% (27.10.2023, 09:15)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

166,89 USD -2,46% (26.10.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (27.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) weiterhin ein Basisinvestment.Die Aktie von Apple habe in den vergangenen Wochen deutlich unter Druck gestanden. Seit dem Allzeithoch bei 198,23 Dollar, das im Juli markiert worden sei, habe das Papier mittlerweile fast 20 Prozent nachgegeben. Auch am Donnerstag sei die Aktie mit einem deutlichen Minus von 2,5 Prozent auf 166,89 Dollar aus dem Handel gegangen. Dabei gebe es insbesondere im Konkurrenzvergleich positive Entwicklungen.Apple habe den Abstand zum langjährigen Smartphone-Marktführer Samsung ( ISIN US7960502018 WKN 881823 ) nach Berechnungen von Experten zuletzt verkürzt. Im vergangenen Quartal habe Samsung 59,6 Millionen Smartphones verkauft und Apple 53,6 Millionen seiner iPhones, erkläre die Analysefirma IDC in einer Studie, die am Donnerstag veröffentlicht worden sei. Das bringe die Marktanteile der beiden größten Anbieter auf 19,7 und 17,7 Prozent.Im zweiten Quartal hätten Samsung und Apple nach Berechnung von IDC noch gut 4 Prozentpunkte getrennt. Den Ausschlag für die Entwicklung im vergangenen Vierteljahr habe gegeben, dass Samsungs Geräteabsatz im Jahresvergleich um 8,4 Prozent gefallen sei, während Apple 2,5 Prozent mehr iPhones verkauft habe.Seit Jahren sei üblich, dass Apple im Weihnachtsquartal nach der Vorstellung neuer iPhone-Modelle die Spitzenposition im Markt übernehme. Auf Jahressicht liege jedoch traditionell Samsung vorn. Dass der Abstand im dritten Quartal so deutlich schrumpfe, sei eher ungewöhnlich.Die Aktie von Apple könne davon derzeit allerdings nicht profitieren. Am Donnerstag habe das Papier mit minus 2,5 Prozent zu den größeren Verlierern im NASDAQ 100 gehört. Dabei sei sie auch unter die wichtige 200-Tage-Linie gerutscht. Diese gelte es jetzt, möglichst rasch zurückzuerobern, solle sich das charttechnische Bild nicht weiter eintrüben.Das Papier bleibt weiterhin ein Basisinvestment, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. Wer investiert sei, bleibe dabei. Langfristig orientierte Neueinsteiger könnten die jüngste Konsolidierung nutzen, um einen Fuß in die Tür zu stellen. Anleger sollten sich derweil schon einmal einen wichtigen Termin vormerken: Am kommenden Donnerstag, 2. November, werde Apple seine Zahlen für das zurückliegende Quartal präsentieren. (Analyse vom 27.10.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.