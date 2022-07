7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

157,98 EUR +2,28% (29.07.2022, 09:18)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

154,08 EUR +1,45% (28.07.2022)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

157,35 USD +0,36% (28.07.2022)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (29.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple habe gestern nach Börsenschluss besser als erwarte Q3-Zahlen veröffentlicht.Der Umsatz habe demnach um rund 1,6% auf USD 83 Mrd. zugelegt. Damit habe man leicht über den vom Markt im Schnitt erwarteten USD 82,79 Mrd. gelegen. Der Gewinn je Aktie sei dabei um 8% auf USD 1,20 gestiegen, womit man recht komfortabel über den Analystenschätzungen von USD 1,16 zu liegen gekommen sei.Den größten Teil des Umsatzes, knapp die Hälfte, trage nach wie vor der iPhone-Absatz bei. Im abgelaufenen Quartal hätten die Smartphone-Erlöse um 2,7% auf USD 40,7 Mrd. gesteigert werden können, was die Schätzungen des Marktes deutlich habe übertreffen können.Die Service-Sparte, welche Dienste wie iCloud, den App Store, Apple Music oder Apple TV+ einschließe, sei jedoch minimal hinter den Prognosen zurückgeblieben. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum habe der Umsatz um 12% auf USD 19,6 Mrd. gesteigert werden können. Die Anzahl der Bezahlkunden sei gegenüber dem Vorjahr um 160 Mio. auf 860 Mio. erhöht worden.Einen formalen Ausblick auf das laufende Quartal habe man nicht gegeben. CEO Tim Cook habe nur gesagt, dass sich das Umsatzwachstum trotz Schwierigkeiten wieder beschleunigen sollte.Die letzte Empfehlung für die Apple-Aktie lautete "Halten", so Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 29.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen