Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

161,24 EUR -0,33% (09.08.2022, 10:29)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

160,96 EUR -1,07% (09.08.2022, 10:13)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

164,87 USD -0,29% (08.08.2022)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (09.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Analyst Ming-Chi Kuo von TF International Securities gelte als sehr gut informiert, was Produktneuheiten und interne Entwicklungen bei Apple angehe. Nun habe er sich mit überraschend konkreten Details zu den geplanten VR-/AR-Headsets geäußert, an denen der Tech-Riese derzeit arbeiten solle. So viel vorweg: Es solle teuer werden.Laut Kuo solle das Apple-Headset im Rahmen eines Produktevents im Januar 2023 offiziell vorgestellt werden und im weiteren Jahresverlauf auf den Markt kommen. Der Preis des AR-/VR-Headsets werde dabei oberhalb von 2.000 Dollar liegen, prognostiziere der Experte. Damit wäre das Apple-Headset deutlich teurer als beispielsweise das bereits erhältliche Konkurrenzprodukt Quest 2 von Meta, welches ab 399 Dollar zu haben sei.Ob der Preisaufschlag gerechtfertigt sei und die Produkte technisch überhaupt vergleichbar seien, werde sich wohl erst nach der offiziellen Präsentation zeigen. Konkrete Vergleiche hinsichtlich Ausstattung und Performance seien bei der dünnen Informationslage derzeit noch nicht möglich.Sollten Kuos Informationen zutreffen, wäre zumindest die erste Generation der Apple-Computerbrille wohl ein Nischenprodukt, das lediglich einen eng begrenzten Käuferkreis anspreche. Es sei daher unwahrscheinlich, dass der Tech-Riese im ersten Jahr mehr als 1,5 Millionen Headsets verkaufen werde, so der Experte.Verglichen mit anderen Hardware-Kategorien wäre das wenig. Vom iPhone beispielsweise dürfte Apple alleine im abgelaufenen Quartal rund 47,5 Millionen Einheiten verkauft haben. Doch bei einem Verkaufspreis von 2.000 Dollar kämen dabei trotzdem drei Milliarden Dollar zusammen.Von Apple selbst heiße es dazu wie immer: "Kein Kommentar." Anleger und Analysten müssten also weiter auf konkrete Details zur ersten großen Produktneuheit seit dem Launch der Apple Watch warten. In der Zwischenzeit laufe das bestehende Geschäft aber mehr als solide und auch das Chartbild habe sich zuletzt wieder spürbar aufgehellt.Für den "Aktionär" bleibt die Apple-Aktie daher ein Basisinvestment, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 09.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: