Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

162,40 EUR +0,59% (30.08.2022, 14:15)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

162,32 EUR +0,93% (30.08.2022, 13:59)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

161,38 USD -1,37% (29.08.2022, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (30.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Spekulationen, wonach Apple an einem AR-/VR-Headset als nächster, neuer Hardware-Kategorie arbeite, gebe es bereits seit Jahren. Mittlerweile schienen die Pläne für die Datenbrille jedoch konkrete Formen anzunehmen. Laut einem Medienbericht gebe es sogar einen möglichen Namen für die neuen Geräte, die ab nächstem Jahr auf den Markt kommen könnten.Wie Bloomberg-Experte Mark Gurman unter Verweis auf entsprechende Markenanmeldungen zu berichten wisse, habe sich Apple offenbar in zahlreichen Ländern mehrere potenzielle Namen für die geplante Mixed-Reality-Brille markenrechtlich schützen lassen - etwa in den USA und Kanada, der EU, Großbritannien, Australien oder Saudi-Arabien.Konkret nenne der Analyst die Bezeichnungen "Reality One", "Reality Pro" und "Reality Processor", die sich Apple nun über eine Strohfirma namens Immersive Health Solutions und ein Geflecht von großen und kleinen Anwaltskanzleien schützen lassen habe. Ein Vorgehen, welches der Tech-Riese in der Vergangenheit schon häufiger angewendet habe, so Gurman.Ob die Datenbrillen, die Spekulationen zufolge ab Anfang 2023 offiziell präsentiert werden könnten, letztlich tatsächlich diese Namen tragen würden, sei unklar. "Reality One" und "Reality Pro" als Bezeichnungen für die Brille würden aber zur Namensgebung des Konzerns passen.Zumal Bloomberg schon früher berichtet habe, dass das dazugehörige Betriebssystem für das Mixed-Realty-Headset wohl den Namen "realityOS" tragen solle und Apple den Entwicklern unter dem Namen "RealityKit" eine Reihe von Frameworks zur Entwicklung von AR-Apps für das iPhone anbietet.Neben dem grundsoliden operativen Tagesgeschäft liefere solche Spekulationen die nötige Zukunfts- und Wachstumsfantasie für eine spannende Investmentstory. Langfristig orientierte Anleger könnten den - bislang erfolgreichen - Test der 200-Tage-Linie weiterhin zum Einstieg nutzen. Wer bereits investiert sei, bleibe dabei, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.08.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.