XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

167,30 EUR +0,47% (07.06.2023, 09:49)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

179,21 USD -0,21% (06.06.2023, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (07.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Wedbush Securities:Die Analysten von Wedbush Securities stufen die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) mit "outperform" ein.In einem Kommentar zur WWDC 2023 von Apple stelle Wedbush fest, dass das Unternehmen mehrere neue Produkte und Softwareverbesserungen in einem weiteren "Moment der Muskelanspannung" für Cook & Co. auf dem Weg zu einem robusten Produktzyklus in den nächsten sechs bis neun Monaten vorgestellt habe, der durch die Einführung des Jubiläums-iPhone 15 in diesem Herbst für seine goldene installierte Basis angeführt werde.Apple habe schließlich sein AR-Headset namens Vision Pro enthüllt, das einen anfänglichen Preis von 3.499 US-Dollar habe - höher als die ursprüngliche Schätzung des Unternehmens von 3.000 US-Dollar. Angesichts des hohen Preises gehe Wedbush davon aus, dass im ersten Jahr etwa 150.000 Einheiten und im zweiten Jahr etwa 1 Million Einheiten zu niedrigeren Preisen ausgeliefert würden.Die Analysten von Wedbush Securities stufen die Aktie von Apple mit "outperform" ein. Das Kursziel laute 205 USD. (Analyse vom 06.06.2023)