Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (16.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Apple sei bis vor kurzem die Nummer Eins gewesen, wenn es um die größte Marktkapitalisierung gegangen sei. Nun sei man von Microsoft ( ISIN US5949181045 WKN 870747 ) abgelöst worden. Dafür sei der Technologiekonzern nun an anderer Stelle ganz nach oben gekommen. Die Rede sei vom Markt für Smartphones.Apple sei zum ersten Mal der größte Smartphone-Hersteller der Welt, gemessen am Volumen. Dies sei eine Erinnerung an den großen Erfolg des iPhone-Herstellers. Laut dem Marktforschungsunternehmen International Data Corporation seien im Jahr 2023 weltweit 1,17 Milliarden Smartphones ausgeliefert worden. Auf Apple seien mit 234,6 Millionen ausgelieferte Geräte 20,1 Prozent des Gesamtvolumens entfallen. Das berichteSamsung Electronics ( ISIN US7960502018 WKN 881823 ) habe mit 226,6 Millionen ausgelieferten Geräten im vergangenen Jahr einen Marktanteil von 19,4 Prozent gehabt und damit zum ersten Mal seit 2010 den Spitzenplatz verloren. Es seien die chinesischen Smartphone-Hersteller Xiaomi , OPPO und Transsion Holdings gefolgt."Der anhaltende Erfolg und die Widerstandsfähigkeit von Apple sind zu einem großen Teil auf den zunehmenden Trend zu Premium-Geräten zurückzuführen, die mittlerweile mehr als 20 Prozent des Marktes ausmachen und durch aggressive Inzahlungnahmeangebote und zinslose Finanzierungspläne angeheizt werden", so IDC-Forschungsleiterin, Nabila Popal, in einem Bericht.Der Smarktphone-Markt sei zukunftsorientiert und alles andere als statisch. Es werde erwartet, dass neuere Smartphone-Generationen mit Funktionen für künstliche Intelligenz ausgestattet würden, und bisher habe sich Apple noch nicht klar zu seiner KI-Strategie geäußert."Wir sehen jedoch einige Entwicklungen bei Apple, die darauf hindeuten, dass das Unternehmen damit beginnen könnte, GenAI-Funktionen auf dem Gerät anzubieten (...) und dass es die Hardware hat, um bereit zu sein", hätten die UBS-Analysten in einer Research-Note geschrieben. Die UBS-Analysten würden davon ausgehen, dass 40 Prozent der Smartphone-Lieferungen von Apple im Jahr 2024 und 80 Prozent im Jahr 2025 mit generativer KI ausgestattet sein würden.Die Aktie von Apple sei seit März 2016 eine laufende Empfehlung des "Aktionär". Leser könnten sich mittlerweile über Gewinn von rund 600 Prozent freuen. Gewinnmitnahmen nach dem starken Verlauf in den Monaten zuvor seien nicht ungewöhnlich. Der Sprung auf die Nummer Eins bei den Smartphone-Verkäufen dürfte neue Unterstützung verleihen.