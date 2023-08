Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

159,98 EUR -0,32% (21.08.2023, 17:34)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

159,80 EUR +0,10% (21.08.2023, 17:20)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

173,99 USD -0,29% (21.08.2023, 17:21)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (21.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der Tech-Titel sei im August heftig unter die Räder gekommen. Im Vergleich zum Monatsanfang habe die Apple-Aktie mehr als zwölf Prozent an Wert verloren, rund 350 Milliarden Dollar Börsenwert hätten sich dadurch wieder in Luft aufgelöst. Aus technischer Sicht sei das Papier damit aber nun wieder reif für eine Gegenbewegung.Ziemlich genau einen Monat sei es her, dass die Apple-Aktie bei 198,23 Dollar ein neues Allzeithoch markiert habe. Statt Anschlussgewinnen hätten die Anfang August veröffentlichten Quartalszahlen samt vorsichtigem Ausblick jedoch für einen deutlichen Rücksetzer gesorgt. Dabei sei sie in der Vorwoche auch wieder unter den GD100 gefallen - und zwar zum ersten Mal seit November 2022.Dieses vermeintliche Verkaufssignal sollten Anleger allerdings nicht überbewerten, denn gleichzeitig sei der Relative-Stärke-Index (RSI) in der Vorwoche unter die 30-Punkte-Marke gefallen - und damit in den überverkauften Bereich. Das habe es zuletzt im September 2022 gegeben, als die Aktie bei rund 140 Dollar notiert habe - und sei damals nicht von langer Dauer gewesen.Für Schnäppchenjäger könnte der RSI-Wert von unter 30 ein Signal zum (Nach-)Kauf sein, zumal die Lage auch aus operativer Sicht spannend sei: Apple dürfte in den nächsten Tagen die Einladungen für die Präsentation der neuen iPhone-Generation verschicken. Laut Medienberichten solle das Produktevent nämlich am 12. oder 13. September stattfinden.DER AKTIONÄR bleibt bei seiner positiven Einschätzung zu Apple und traut der Aktie mittel- und langfristig eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung samt neuen Hochs zu. Folglich können Anleger trotz des aktuellen Rücksetzer investiert bleiben oder (nach-)kaufen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link