Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (30.01.2024/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Evercore ISI:Amit Daryanani, Analyst von Evercore ISI, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL).Nachdem Apple Änderungen an seinen App Store-Regeln angekündigt habe, um dem Digital Markets Act der Europäischen Union zu entsprechen, würden die Analysten sagen, dass die Anwendung der 22%-Kürzung auf die 1,2 Milliarden Dollar an App Store-Umsätzen in der EU dazu führe, dass sie 290 Millionen Dollar an Umsatzverlusten aufgrund der Gebühren-Änderungen schätzen würden. Apples App-Store-Umsatzbasis in der EU sei nicht groß genug, um ein wesentliches Risiko darzustellen. Während die größere Sorge darin bestehe, dass diese Änderungen in den USA angewandt würden, würden dies die Analysten für unwahrscheinlich halten, da Apple erst kürzlich ein Gerichtsverfahren gegen Epic in genau dieser Angelegenheit gewonnen habe und der Oberste Gerichtshof sich entschieden habe, den Fall nicht zu übernehmen.Die Analysten von Evercore ISI stufen die Apple-Aktie weiterhin mit dem Rating "outperform" und einem Kursziel von 220 USD ein. (Analyse vom 25.01.2024)Börsenplätze Apple-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:176,02 EUR -0,59% (30.01.2024, 10:23)