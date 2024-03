Kursziel

Apple-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 250 outperform Wedbush Securities Daniel Ives 12.02.2024 240 strong buy Tigress Financial Partners Ivan Feinseth 16.11.2023 225 buy Citigroup - 02.02.2024 225 overweight Wells Fargo Advisors - 13.09.2023 220 outperform Credit Suisse Shannon Cross 15.09.2023 220 buy Needham & Co - 22.12.2023 220 outperform Evercore ISI - 04.03.2024 220 outperform TD Cowen Krish Sankar 01.08.2023 220 overweight Morgan Stanley - 06.02.2024 215 overweight J.P. Morgan Securities - 02.02.2024 205 buy Jefferies Andrew Uerkwitz 02.02.2024 200 outperform Oppenheimer Martin Yang 01.02.2024 200 buy Canaccord Genuity - 03.11.2023 200 neutral Redburn Atlantic - 10.01.2024 200 buy Deutsche Bank - 25.10.2023 200 overweight Atlantic Equities James Cordwell 05.05.2023 200 neutral D.A. Davidson & Co. - 07.02.2024 198 neutral Rosenblatt Securities Barton Crockett 04.08.2023 195 market perform Sanford C. Bernstein & Co - 19.02.2024 195 strong buy Raymond James Melissa Fairbanks 03.11.2023 194 neutral Phillip Securities Jonathan Woo 19.02.2024 190 neutral Piper Sandler Harsh Kumar 02.02.2024 190 neutral UBS David Vogt 27.02.2024 186 outperform Robert W. Baird - 03.11.2023 185 hold Loop Capital Ananda Baruah 05.02.2024 158 underweight Barclays - 02.02.2024 - sector weight KeyBanc Capital Markets - 30.10.2023 - buy Commerzbank - 23.10.2023 - positive OTR Global - 16.10.2023 - buy BofA Securities Wamsi Mohan 06.02.2024

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (06.03.2024/ac/a/n)

Cupertino (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Researchhäuser der Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) nach den Q1-Zahlen 2023/24 zu? 250 oder 158 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Apple-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der iPhone-Hersteller Apple Inc. hat am 1. Februar 2024 seine Zahlen für das 1. Quartal 2023/24 veröffentlicht.Das höchste Kursziel kommt von Wedbush Securities. Am 12.02.2024 hat der Analyst Daniel Ives die Apple-Aktie mit dem Votum "outperform" und einem Kursziel von 250 USD eingestuft. Die neuen Asien-Lieferkette-Checks würden nun eine deutliche Stabilisierung der Nachfrage in China zeigen, wobei für die iPhone-Einheiten von Apple im Jahr 2024 ein inkrementelles Wachstum erwartet werde, was für die These von Wedbush spreche, dass das iPhone 15 einen Upgrade-Zyklus auslöse, der die Markterwartungen übertreffen werde. Ives glaube, dass 225 Mio. bis 230 Mio. Einheiten die Spanne der iPhone-Einheiten für 2024 seien, mit einem ASP, der jetzt 900 USD pro Aktie übersteige, verglichen mit 825 USD vor einem Jahr, da mehr Verbraucher sich für das iPhone Pro/Pro Max entscheiden würden, wobei etwa 80% diesen Weg einschlagen würden, verglichen mit typischen 65% in den beiden vorherigen iPhone-Zyklen. Darüber hinaus glaube der Analyst, dass der "Super Bowl-Moment für Apple" sein werde, wenn Cook & Co. endlich die generative KI-Technologie enthüllen würden, an der in den Labors im Apple Park gearbeitet werde, und sie Entwicklern und Verbrauchern auf der WWDC im Juni vorstellen würden, gefolgt von den exklusiven KI-Funktionen, die sie für das iPhone 16 erwarten würden.Das niedrigste Kursziel kommt hingegen von der britischen Investmentbank Barclays. Der Analyst Tim Long hat am 2. Februar das Kursziel für die Apple-Aktie nach Zahlen von 160 auf 158 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "underweight" belassen. Er sehe beim iPhone-Hersteller weiterhin eine Nachfrageschwäche in allen Hardware-Kategorien. Dies spiegele sich in einem fortgesetzt schwachen Absatz und überschüssigen Lagerbeständen wider. Long sieht auch in Zukunft eine Nachfrageschwäche und senkte seine Schätzungen.Aber was sagen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser nach den Q1-Zahlen 2023/24 zur Apple-Aktie?