Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

162,12 EUR +0,33% (13.09.2022, 09:21)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

161,60 EUR +0,62% (13.09.2022, 09:06)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

163,43 USD +3,85% (12.09.2022)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (13.09.2022/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: 200-Tage-Linie überboten - ChartanalyseMit einem Tagestief bei 152,68 USD hat die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) am vergangenen Donnerstag die mittelfristige 100-Tage-Linie auf den Prüfstand gestellt - mit Erfolg, denn von dort aus setzten die Kurse zu einer Erholung an, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der Schwung vom Freitag (+1,9%) habe dabei auch am gestrigen Wochenstart angehalten, wobei die Kurse bereits zum Opening mit 1,4% im Plus notiert hätten und per Aufwärts-Gap über den kurzfristigen GD50 gesprungen seien. In der Spitze hätten sich die Kurse anschließend auf das Tageshoch bei 164,26 USD geschoben, bevor zum Handelsende ein Gewinn von 3,9% auf 163,43 USD zu Buche gestanden habe. Damit sei auch die 200-Tage-Linie auf Schlusskursbasis klar überboten worden.Ausblick: Nach der scharfen Korrektur vom August-Hoch (-13,3%) habe die Apple-Aktie nun mit zwei festeren Sitzungen (+5,8%) die ersten Widerstände zurückerobert - darunter würden sich das September-Top aus dem Vorjahr, die 50-Tage-Linie und der trendentscheidende GD200 befinden.Das Long-Szenario: Neben dem formalen Wechsel in den Aufwärtstrend hätten die Notierungen gestern auch die Kurslücke vom 29. August vollständig schließen können. Halte das Aufwärtsmomentum an, wäre ein erneuter Hochlauf an das Mai-Top bei 166,48 USD möglich, bevor die Abwärtslücke vom 22. August bei 171,55 USD komplett geschlossen werden müsste. Anschließend warte zwischen 172,50 USD und 176,15 USD ein wichtiger Mehrfach-Widerstand, der sich aus einer Volumenspitze, der Januar-Abwärtstrendgeraden und dem August-Hoch zusammensetze.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: