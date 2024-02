Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

170,48 EUR -0,63% (15.02.2024, 09:14)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

184,15 USD -0,48% (14.02.2024)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (15.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: 200-Tage-Linie auf dem Prüfstand - ChartanalyseDie Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) geriet zur Wochenmitte erneut unter Druck und setzte dabei kurzzeitig unter den GD200 zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nach Vorlage der Quartalszahlen am 1. Februar sei die Apple-Aktie zunächst auf das bisherige Monatstief bei 179,25 USD zurückgefallen, habe sich anschließend aber oberhalb der 200-Tage-Linie stabilisieren und wieder über die 185er Marke schieben können. In der Spitze seien die Papiere in der Vorwoche sogar bis auf das aktuelle Monatshoch bei 191,05 USD gestiegen, bevor in den Folgesitzungen neuer Verkaufsdruck aufgekommen sei. Dabei seien die Notierungen gestern erneut unter den langfristigen Durchschnitt gefallen, hätten die Trendlinie aber per Tagesschluss verteidigen können.Ausblick: Mit der gestrigen Sitzung habe die Apple-Aktie den GD200 zum dritten Mal im laufenden Jahr erfolgreich auf den Prüfstand gestellt.Das Long-Szenario: Nachdem sich die Kurse gestern an der 200-Tage-Linie nach oben habe abdrücken können, sollte im nächsten Schritt auch die mittelfristige 100-Tage-Linie (184,82 USD) zurückerobert werden. Im Anschluss könnte sich ein Hochlauf an das September-Hoch bei 189,98 USD entwickeln, dem der GD50 (190,20 USD) und das aktuelle Februar-Top bei 191,05 USD als mögliche Hürden folgen würden. Darüber wäre Raum für einen Sprint an das aktuelle Jahreshoch vom 24. Januar bei 196,38 USD, bevor es im Anschluss um das Juli-Hoch bei 198,23 USD und das bisherige Allzeithoch bei 199,62 USD gehen würde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: