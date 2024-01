Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

167,44 EUR -0,25% (18.01.2024, 10:32)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

182,66 USD -0,53% (17.01.2024)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (18.01.2024/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: 200-Tage-Linie auf dem Prüfstand - ChartanalyseDie Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) hat zur Wochenmitte weiter nachgegeben und ist dabei an die 200-Tage-Linie zurückgefallen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nach dem neuen Allzeithoch vom 14. Dezember bei 199,62 USD sei die Apple-Aktie zum Start ins neue Jahr unter Druck geraten und bis auf 180,17 USD zurückgefallen. Kurz vor dem trendentscheidenden GD200 sei es dann in der vergangenen Handelswoche (+2,6%) zunächst zu einer Erholung gekommen, bevor die Kurse am Dienstag (-1,2%) wieder nach unten gedreht seien. Zur Wochenmitte seien die Notierungen schließlich im Tief bis auf 180,30 USD zurückgefallen, womit die langfristige 200-Tage-Linie erstmals seit Anfang November unterboten worden sei.Ausblick: Im Chart der Apple-Aktie würden sich die Blicke nun auf den GD200 richten, der am gestrigen Mittwoch erfolgreich auf den Prüfstand gestellt worden sei.Das Long-Szenario: Könnten sich die Kurse an der 200-Tage-Liniewieder nach oben abdrücken, sollte im ersten Schritt der Doppel-Widerstand aus dem 2022er Hoch und dem GD100 im Bereich von 182,94 USD überboten werden. Darüber wäre ein Anstieg bis zum Vorwochenhoch bei 187,05 USD möglich, womit auch die Kurslücke vom Dienstag bei 185,92 USD geschlossen werden dürfte. Den nächsten Widerstandsbereich würden dann die kurzfristige 50-Tage-Linie (aktuell bei 189,32 USD) und das September-Top bei 189,98 USD bilden, bevor es bei 192,53 USD zur Schließung des Gaps vom Jahresauftakt kommen könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: