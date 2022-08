Börsenplätze AppLovin-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AppLovin-Aktie:

34,61 EUR -12,08% (09.08.2022, 16:14)



NASDAQ-Aktienkurs AppLovin-Aktie:

36,03 USD -10,24% (09.08.2021, 16:28)



ISIN AppLovin-Aktie:

US03831W1080



WKN AppLovin-Aktie:

A2QR0K



Ticker-Symbol AppLovin-Aktie:

6RV



NASDAQ-Ticker-Symbol AppLovin-Aktie:

APP



Kurzprofil AppLovin Corp.:



AppLovin Corp. (ISIN: US03831W1080, WKN: A2QR0K, Ticker-Symbol: 6RV, NASDAQ-Symbol AppLovin-Aktie: APP) ist ein 2012 gegründetes Unternehmen mit Sitz in Palo Alto im US-Bundesstaat Kalifornien. Das Geschäft von AppLovin steht auf zwei Säulen: Zum einen unterstützt es App-Entwickler und -Publisher beim Testen und Analysieren ihrer Anwendungen sowie bei deren Vermarktung. Unter letzteres fällt das Aussteuern an Zielgruppen, die die App mit hoher Wahrscheinlichkeit herunterladen und der Verkauf von Werbeflächen innerhalb der Applikationen. (09.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AppLovin-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die AppLovin-Aktie (ISIN: US03831W1080, WKN: A2QR0K, Ticker-Symbol: 6RV, NASDAQ-Symbol AppLovin-Aktie: APP) unter die Lupe.Die Talfahrt der vergangenen Monate an Börsen löse derzeit ein regelrechtes Übernahmefieber bei den Unternehmen aus. Nun könnte sich jetzt auch AppLovin durch einen Zukauf im Software-Bereich kräftig verstärken.Das US-Unternehmen habe am Montagabend ein unverbindliches Angebot für den Zusammenschluss mit dem Softwarekonzern Unity Software veröffentlicht. Der Deal solle dabei in Form eines Aktientauschs über die Bühne gehen und mit einer Mischung aus AppLovin-Stammaktien der Klassen A und C finanziert werden. Konkret sollten Unity Software-Aktionäre pro Stammaktie 1,152 stimmberechtige AppLovin-Stammaktien der Klasse A sowie 0,314 nicht stimmberichtige AppLovin-Aktien der C-Gattung erhalten. Demnach werde ein Unity Software-Aktie mit insgesamt 58,85 USD bewertet.Unter diesen Bedingungen würden die derzeitigen Unity Software-Aktionäre etwa 55% der sich im Umlauf befindlichen Aktien des fusionierten Unternehmens erhalten, wobei die Aktien der Klasse A etwa 49% des Unternehmens ausmachen würden, wie AppLovin mitgeteilt habe.An der Börse würden die Anleger skeptisch auf den Deal reagieren: Die AppLovin-Aktie verliere am Dienstagnachmittag im frühen US-Handel rund 11%. Für die Unity Software-Aktie gehe es hingegen um gut 2% nach oben. Aus Sicht des "Aktionärs" sollten Anleger bei beiden Titeln vorerst an der Seitenlinie bleiben, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link