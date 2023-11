Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Kurzprofil AppLovin Corp.:



AppLovin Corp. (ISIN: US03831W1080, WKN: A2QR0K, Ticker-Symbol: 6RV, NASDAQ-Symbol: APP) ist ein 2012 gegründetes Unternehmen mit Sitz in Palo Alto im US-Bundesstaat Kalifornien. Das Geschäft von AppLovin steht auf zwei Säulen: Zum einen unterstützt es App-Entwickler und -Publisher beim Testen und Analysieren ihrer Anwendungen sowie bei deren Vermarktung. Unter Letzteres fällt das Aussteuern an Zielgruppen, die die App mit hoher Wahrscheinlichkeit herunterladen und der Verkauf von Werbeflächen innerhalb der Applikationen. (09.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AppLovin-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von AppLovin Corp. (ISIN: US03831W1080, WKN: A2QR0K, Ticker-Symbol: 6RV, NASDAQ-Symbol: APP) unter die Lupe.Derzeit höchste Gewichtung im regelbasierten und nach der Trendstärke ausgerichteten "Der Aktionär" Next 20-Index habe derzeit das amerikanische Unternehmen AppLovin vor dem KI-Giganten NVIDIA. Zum Handelsschluss in den USA habe AppLovin kräftig zugelegt, das sei der Grund.Einmal mehr habe der App-Entwickler mit den präsentierten Unternehmenszahlen durchweg überzeugen können. So hätten die Amerikaner im dritten Quartal einen Umsatz von 864 Millionen US-Dollar bei einem Gewinn je Aktie von 0,30 US-Dollar verzeichnet. Damit habe AppLovin beim Umsatz und Gewinn je Aktie etwa acht Prozent über den Durchschnittsschätzungen der Analysten gelegen.Für das Schlussquartal rechne die Geschäftsführung mit einem Umsatz von 910 bis 930 Millionen Dollar, deutlich mehr als Marktbeobachter erwartet hätten. Die durchweg positiven Nachrichten seien von der Börse honoriert worden, im europäischen Handel lege die Aktie mehr als zehn Prozent zu.Die starke Nachfrage nach der künstlichen Intelligenz basierten Werbe-Engine für die App-Entwicklung seien maßgeblich für das gute Konzernergebnis verantwortlich gewesen. Das Unternehmen überzeuge durch starke Wachstumsraten, so sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 21 Prozent gewachsen, wobei sich der Gewinn je Aktie sich in dieser Zeit habe verfünffachen können.AppLovin sei Mitglied im "Der Aktionär" Next 20-Index und nehme dort derzeit die höchste Indexgewichtung ein. Dahinter würden mit Meta und NVIDIA zwei weitere starke Unternehmen folgen. Der Next 20-Index sei ein regelbasierter Index und setze sich aus den trendstärksten Aktien aus dem NASDAQ Composite zusammen. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0AAN könnten Anleger nahezu eins zu eins an der Entwicklung von derzeit 19 trendstarken Unternehmen teilhaben. (Analyse vom 09.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link