NASDAQ-Aktienkurs AppLovin-Aktie:

38,20 USD +1,17% (25.09.2023, 22:00)



ISIN AppLovin-Aktie:

US03831W1080



WKN AppLovin-Aktie:

A2QR0K



Ticker-Symbol AppLovin-Aktie:

6RV



NASDAQ-Symbol AppLovin-Aktie:

APP



Kurzprofil AppLovin Corp.:



AppLovin Corp. (ISIN: US03831W1080, WKN: A2QR0K, Ticker-Symbol: 6RV, NASDAQ-Symbol: APP) ist ein 2012 gegründetes Unternehmen mit Sitz in Palo Alto im US-Bundesstaat Kalifornien. Das Geschäft von AppLovin steht auf zwei Säulen: Zum einen unterstützt es App-Entwickler und -Publisher beim Testen und Analysieren ihrer Anwendungen sowie bei deren Vermarktung. Unter Letzteres fällt das Aussteuern an Zielgruppen, die die App mit hoher Wahrscheinlichkeit herunterladen und der Verkauf von Werbeflächen innerhalb der Applikationen. (26.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - AppLovin-Aktienanalyse von Analyst Clark Lampen von BTIG:Clark Lampen, Analyst von BTIG, stuft die Aktie von AppLovin Corp. (ISIN: US03831W1080, WKN: A2QR0K, Ticker-Symbol: 6RV, NASDAQ-Symbol: APP) weiterhin mit "buy" ein.Die Leistung des Axon 2.0 habe sich im Vergleich zur Markteinführung Mitte des zweiten Quartals weiter verbessert und das Feedback deute auf ROAS-Raten von 20% bis 30% im Vergleich zu den mittleren Zehnteln vor der Markteinführung hin, da die Verbesserungen weiter zunähmen, so der Analyst in einer Research Note. BTIG füge hinzu, dass es eine direkte Korrelation zwischen ROAS-Verbesserung und Kundenausgaben erwarte, was sich positiv auf die Q3-Gewinne des Unternehmens auswirke.Clark Lampen, Analyst von BTIG, stuft die Aktie von AppLovin nach wie vor mit "buy" ein und erhöht das Kursziel von 40 auf 46 USD. (Analyse vom 26.09.2023)Börsenplätze AppLovin-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AppLovin-Aktie:35,30 EUR -2,22% (26.09.2023, 15:28)