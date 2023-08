NASDAQ-Aktienkurs AppLovin-Aktie:

Kurzprofil AppLovin Corp.:



AppLovin Corp. (ISIN: US03831W1080, WKN: A2QR0K, Ticker-Symbol: 6RV, NASDAQ-Symbol: APP) ist ein 2012 gegründetes Unternehmen mit Sitz in Palo Alto im US-Bundesstaat Kalifornien. Das Geschäft von AppLovin steht auf zwei Säulen: Zum einen unterstützt es App-Entwickler und -Publisher beim Testen und Analysieren ihrer Anwendungen sowie bei deren Vermarktung. Unter letzteres fällt das Aussteuern an Zielgruppen, die die App mit hoher Wahrscheinlichkeit herunterladen und der Verkauf von Werbeflächen innerhalb der Applikationen. (10.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AppLovin-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von AppLovin Corp. (ISIN: US03831W1080, WKN: A2QR0K, Ticker-Symbol: 6RV, NASDAQ-Symbol: APP) unter die Lupe.Während einige US-Technologie-Werte in eine Konsolidierung übergegangen seien, kenne die Aktie von AppLovin kein Halten mehr. Seit Jahresanfang habe der Kurs des Technologie-Konzerns gut 240% zugelegt. Alleine am Donnerstag explodiere der Kurs nach sehr starken Unternehmenszahlen um fast 24%.AppLovin sei noch ein sehr junges Technologie-Unternehmen und notiere etwas mehr als zwei Jahre an der Börse. Die Amerikaner würden sich mit ihren Softwarelösungen im Wesentlichen um das Wachstum mobiler Apps kümmern. Mit einem derzeitigen KGV von 38 sei die Aktie aber kein Schnäppchen, so Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.08.2023)Börsenplätze AppLovin-Aktie:Tradegate-Aktienkurs AppLovin-Aktie:33,45 EUR +24,81% (10.08.2022, 17:15)