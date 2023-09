Tradegate-Aktienkurs Apellis Pharmaceuticals-Aktie:

Kurzprofil Apellis Pharmaceuticals Inc.:



Apellis Pharmaceuticals, Inc. (ISIN: US03753U1060, WKN: A2JAAW, Ticker-Symbol: 1JK, NASDAQ-Symbol: APLS) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im kommerziellen Stadium, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Wirkstoffen durch die Hemmung des Komplementsystems für Autoimmun- und Entzündungskrankheiten konzentriert. Das Unternehmen wurde im Jahr 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Waltham, Massachusetts. (14.09.2023/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Apellis Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Schock sitzt den Aktionären von Apellis Pharma (ISIN: US03753U1060, WKN: A2JAAW, Ticker-Symbol: 1JK, NASDAQ-Symbol: APLS) sicherlich noch in den Knochen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nach der Anwendung des großen Hoffnungsträgers Syfovre, der in den USA gegen geografische Atrophie - eine Spätform der altersbedingten Makuladegeneration - zugelassen sei, sei es bei acht Patienten zu einer Netzhautentzündung gekommen. Natürlich habe die Börse äußerst gereizt reagiert auf die Meldungen von den schwerwiegenden Nebenwirkungen. Die Aktie sei von fast 85 Dollar auf unter 20 Dollar abgestürzt.Doch seitdem beruhige sich die Lage zusehends. Denn Apellis habe inzwischen mehrere Erklärungen abgegeben. Demnach sei die Zahl der Fälle, in denen es zu einer Netzhautentzündung gekommen sei, im Verhältnis zu allen über 100.000 Anwendungen sehr gering. Zudem sei kein Zusammenhang mit den Behandlungen erwiesen. Zur Sicherheit empfehle das Unternehmen, einige der mitgelieferten Nadel-Kits auszutauschen.Das Unternehmen konzentriere sich nun weiterhin auf Syfovre und bereite sich auf mögliche Markteinführungen außerhalb der USA vor, wobei eine Entscheidung über die Zulassung durch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) für Anfang 2024 erwartet werde. Daneben solle eine Umstrukturierung dazu beitragen, die Kosten um 300 Mio. Dollar pro Jahr zu senken. Angesichts dessen könnten sogar die Übernahmespekulationen wieder aufflammen, die kurz vor der Meldung über die Nebenwirkungen aufgekommen waren, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 36/2023)