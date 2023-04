Börsenplätze Apellis Pharmaceuticals-Aktie:



80,50 EUR +0,62% (26.04.2023, 09:03)



87,45 USD -1,49% (25.04.2023, 21:59)



US03753U1060



A2JAAW



1JK



APLS



Apellis Pharmaceuticals, Inc. (ISIN: US03753U1060, WKN: A2JAAW, Ticker-Symbol: 1JK, NASDAQ-Symbol: APLS) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im kommerziellen Stadium, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Wirkstoffen durch die Hemmung des Komplementsystems für Autoimmun- und Entzündungskrankheiten konzentriert. Das Unternehmen wurde im Jahr 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Waltham, Massachusetts. (26.04.2023/ac/a/n)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apellis Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apellis Pharmaceuticals, Inc. (ISIN: US03753U1060, WKN: A2JAAW, Ticker-Symbol: 1JK, NASDAQ-Symbol: APLS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei Apellis Pharmaceuticals laufe es rund. Neben dem starken Chart und den zuletzt aufgekommenen Übernahmegerüchten habe das Biotech-Unternehmen vor kurzem auch operativ zu überzeugen gewusst. Erneut drehe sich alles um den großen Hoffnungsträger Syfovre, der in den USA gegen eine spezielle Augenerkrankung zugelassen sei.So habe Apellis die Validierung von vier Zulassungsanträgen (Kanada, Australien, Schweiz und Großbritannien) für die Substanz Pegcetacoplan zur Behandlung der geografischen Atrophie bekannt gegeben. Bei der Augenerkrankung handele es sich eine Spätform der altersbedingten Makuladegeneration. In den USA sei das Medikament bereits unter dem Handelsnamen Syfovre zugelassen.Apropos Syfovre: Apellis habe vor kurzem weitere Phase-3-Daten vorgelegt, die den Nutzen des neuartigen Medikaments untermauern würden. Diese Ergebnisse würden nach Ansicht des "Aktionär" ein potenzielles Übernahmeangebot für die Biotech-Gesellschaft unterstützen.Seit den Übernahmegerüchten kenne die Apellis-Aktie nur den Weg nach oben. Allerdings müsse es zu keiner Transaktion kommen, auch eine Lizenzvereinbarung scheine möglich. Dann könnte es bei dem Papier allerdings zu einem empfindlichen Rücksetzer kommen.Gewinne laufen lassen und Stopp auf 58 Euro anheben, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Apellis Pharmaceuticals-Aktie. (Analyse vom 26.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link